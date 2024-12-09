Де є просуванян ворога на Донеччині: мапа DeepState

Ворог мав просування між населеними пунктами Шевченко та Відродження (Новий Труд) і збільшив зону контролю на південних околицях села Шевченко. Продовжується накопичення піхоти противника в даному районі, відповідно, вони намагаються повністю окупувати це село, яке було тактичною задачею в просуванні на Покровськ.

Про це пише DeepState.

Там вважають, що командуванню ОТУ "Донецьк" варто було б раціональніше ставитися до наявних ресурсів і нарешті почати щось робити з ділянкою фронту, де все продовжує сипатися.

"Йде також тиск на Новотроїцьке, до якого кацапи підійшли впритул зі східної сторони. Яким буде подальший рух, сказати важко. Основна задача противника — Покровськ і тактичні рішення його взяття проявляються знову через логістику. Скоріше за все, противник, як і в інших ділянках фронту, буде намагатися взяти, як мінімум, під вогневий контроль логістичні шляхи в Покровськ і таким чином пробувати заволодіти містом", — йдеться у повідомленні.

Нещодавно публікувалися кадри ураження FPV-дроном потяга в районі Котлиного. Як наголошують аналітики, на це потрібно звернути увагу, адже це повторення ситуацій з інших міст, а завжди легко просто заборонити рухатися певною дорогою і все.

Раніше на Покровському напрямку ворог захопив селище Новотроїцьке та більшу частину населеного пункту Шевченко. Там він одразу виставляє мачти з антенами, ймовірно, для роботи дронами.

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