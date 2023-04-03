"Где раздают повестки": в Луцке администратору телеграм-канала грозит тюрьма

В Луцке задержан 34-летний администратор телеграм-канала, который сообщал о раздаче повесток в городе. Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Об этом сообщает прокуратура Волынской области.

По данным следствия, мужчина создал телеграмм-канал "Где повестки? Луцк/Волынская область". Там он размещал информацию о местах и времени вручения повесток, мешая Силам обороны своевременному комплектованию Вооруженных сил Украины личным составом в условиях военного положения. Это также позволяло уклонистам избежать призыва в украинскую армию.

"Во время санкционированного судом обыска в доме мужчины обнаружены и изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которая использовалась для незаконной деятельности", — говорится в сообщении.

Фото: Прокуратура Волынской области

Мужчине инкриминируют ч.1 с. 114-1 УК Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковске полиция задержала мужчину, который отказался идти в военкомат.

Также в военкомате сообщили, почему они массово раздают повестки на улицах.

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