Государство сможет отслеживать все транзакции украинцев — нардеп

Внедрение программы компенсации части оплаты товаров и услуг позволит Государственной налоговой службе Украины отслеживать транзакции граждан.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил об этом 29 апреля.

"Нам уже не хватает где-то несколько сотен млрд гривен на военные расходы в этом году ... и .... Эти чиновники до сих пор бегают с идеей "кэшбека", — написал нардеп.

Для этого придется отслеживать все транзакции украинцев, о чем Железняк написал в своем телеграмм-канале.

По его словам, идея кэшбека "максимально тупая, пустая, бессмысленная даже в мирное время".

"Уже наконец-то поняли, что международники никогда на такую ересь денег не дадут, поэтому нашли нераспределенные 3-10 млрд гривен в бюджете и быстро хотят их на этот праздник популизма спустить. Максимально тупая, пустая, бессмысленная идея даже в мирное время. Хотя сами уже признают, что никакого эффекта это не даст…» — добавил он.

Он привел пример того, чтобы получать кэшбек от государства, человек должен "прикрепить" в приложении "Действие" одну из своих банковских карточек и предоставить государству разрешение на то, чтобы он видел все транзакции из него.

"Объясняю — это возможность налоговой видеть все транзакции без ограничения банковской тайны", — отметил Ярослав Железняк.

По его убеждению, где-то с середины лета 2024 года Украине придется вносить изменения в годовой бюджет. И там находить дополнительные деньги на необходимые расходы, прежде всего военные.

"А учитывая, что брать эти деньги в таком объеме не так уж где и есть, придется сокращать определенные расходы", — предположил нардеп.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что за покупку определенных типов произведенных в Украине товаров и услуг граждане смогут получить возврат части средств на специальную карточку. Об этом говорилось во время анонсирования программы кэшбека "Купи украинское", которая заработает уже в этом году.

Читайте также: