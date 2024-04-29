Держава зможе відстежувати всі транзакції українців — нардеп

Впровадження програми компенсації частини оплати за товари та послуги дозволить Державній податковій службі України відслідковувати транзакції громадян.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив про це 29 квітня.

"Нам вже не вистачає десь декілька сотень млрд гривень на військові видатки цього року…і …. Ці *** урядовці досі бігають з ідеєю "кешбеку", — написав нардеп.

Для цього доведеться відстежувати всі транзакції українців, про що Железняк написав у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, ідея кешбеку "максимально тупа, пуста, безглузда навіть у мирний час".

"Вже нарешті зрозуміли, що міжнародники ніколи на таку єресь грошей не дадуть, тому знайшли нерозподілені 3-10 млрд гривень у бюджеті і швидко хочуть їх на це свято популізму спустити. Максимально тупа, пуста, безглузда ідея навіть у мирний час. Хоч самі вже визнають, що ніякого ефекту це не дасть…" — додав він.

Він навів приклад того, що аби отримувати кешбек від держави, людина має "прикріпити" в застосунку "Дія" одну зі своїх банківських карток та надати державі дозвіл на те, аби вона бачила усі транзакції з неї.

"Пояснюю — це можливість податкової бачити всі транзакції без обмеження банківської таємниці", — зазначив Ярослав Железняк.

На його переконання, десь з середини літа 2024-го Україні доведеться вносити зміни до річного бюджету. І там знаходити додаткові гроші на необхідні видатки, передусім — військові.

"А враховуючи, що брати ці гроші в такому обʼємі не так вже де і є, то доведеться скорочувати певні видатки", — припустив нардеп.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що за купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку. Про це йшлося під час анонсування програми кешбеку "Купуй українське", що запрацює вже цього року.

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