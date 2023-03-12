Гранатометчика ВСУ приговорили к 5 годам за отказ ехать под Бахмут: детали

В свою очередь солдат убеждал, что приказ поехать на позиции — "это верная смерть", поскольку у них не было поддержки артиллерии.

В Дружковке Донецкой области солдата 54-й механизированной бригады приговорили к пяти годам лишения свободы за отказ ехать под Бахмут.

Об этом передает "368.media" со ссылкой на приговор суда.

Инцидент произошел в июле прошлого года. Гранатометчик 54-й механизированной бригады Максим Ермилко получил распоряжение в составе сводного отряда выдвинуться для выполнения боевого задания "на глубину взводных пунктов в район обороны". Солдат открыто отказался выполнить приказ капитана.

Что говорит военный

Максим Ермилко вину признал частично. Военный объяснил, что в марте получил осколочное ранение ноги и руки. Его отправили в госпиталь в Первомайск.

В апреле гранатометчик приехал в воинскую часть. Позиции бригады были в Марьинке. Там он находился с апреля по 14 июля. Ермилко утверждает, что позиции не были должным образом обустроены, не было тыловых позиций и ротации.

Боец объясняет, что отказался идти на позиции в связи с тем, что у него было плохое психологически моральное состояние. Он настаивал на том, что солдатам нужно отдохнуть, набрать новых людей, сделать слаженные. Слаженные происходит 2-3 месяца. Мужчина убеждал, что приказ поехать на позиции — "это верная смерть", поскольку у них не было поддержки артиллерии.

В то же время в то время в Бахмуте еще не было штурмовых действий, они начались в сентябре 2022 года. Всего ехать на новое место дислокации отказались семь воинов.

Ермилка признали виновным и назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Украине приняли закон об ужесточении ответственности за самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов.

В частности, о его принятии просил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Читайте также:

Украинец дезертировал из французской армии, чтобы защищать Родину