В Одессе не утихают скандалы с представителями ТЦК. Снова эпицентром событий стал общественный транспорт, только теперь военнослужащие ссорились с пенсионерами.

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Новая ссора с ТЦК

"Иди с орками воюй!" – так закончился новый конфликт с ТЦК. В этот раз с представителями военкомата в маршрутке ссорилась пенсионерка.

Конечно, никто не стал разбираться, что это за работники и были ли они на фронте. Впрочем, в такие моменты людей это почему-то мало интересует. В последнее время Одесса стала едва ли не эпицентром скандалов между представителями военкоматов и гражданскими. Там то силой вытаскивают людей из маршрутки, то просят выйти по-хорошему для проверки документов и получают в ответ полное игнорирование.

Такие методы отпугивают военнообязанных

Конечно, такие силовые противоправные методы не мотивируют мужчин идти на фронт, ведь на лицо – нарушение прав человека. Об этом 17 января заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью изданию НВ.

"Согласно нашей Конституции, военные подразделения не могут участвовать в ограничении прав граждан Украины, даже если юридически у нас введен военный статус. Это прямая норма нашей Конституции. Я, например, не понял: если у нас все видят проблемы по деятельности именно ТЦК, так почему мы добавляем им полномочия, чтобы они проверяли документы? У нас есть органы, которые проверяют документы граждан Украины, — это Национальная полиция в первую очередь, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия. Но точно не военные".

Враг никуда не делся

Да, за нарушение прав граждан должны отвечать, впрочем и никуда не делся враг, войну за нас никто не выиграет и риск, что россияне могут снова подойти – никуда не делся. Об этом военные откровенно говорят во время интервью.

Жорин вступился за военных

Собственно, на днях вступился за военных и майор ВСУ, экскомандир полка Азов, заместитель 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Он отметил, что среди работников ТЦК действительно много бойцов из передовой, переживших тяжелые ранения, и отметил, люди ко всем этим людям должны относиться с уважением. Но и не отрицает, что есть работники ТЦК, которые переходят границы, а значит – должны за это отвечать.

Зеленский о мобилизации

Однако на днях Зеленский в своем новом интервью британскому телеканалу Chanel 4 News заявил, что не видит необходимости мобилизовывать полмиллиона людей на войну.

Что с законопроектом о мобилизации

Пока глухо и с новой версией законопроекта о мобилизации. В Минобороны убеждали, что в ближайшие недели документ попадет в Раду, ориентировочная дата – 6 февраля, но нардепы его до сих пор в глаза не видели, поэтому неизвестно, что в будущем законе переработали, а что нет. Поэтому некоторые из нардепов вообще выступает за полную перепись документа. Об этом стало известно изданию "Украинская правда" из собственных источников.

"Мы, мягко говоря, разгневаны, потому что не видим особого улучшения текста. Непонятно, что реально там переписали. Ну никак не соберем мы голосов под другие формулировки того же, что было в первой версии. Надо его реально переписать".

Все же вопросы к работе ТЦК остаются и очень серьезные. Так и хочется спросить: вы действительно думаете, что после "лицом в пол" мотивации станет больше? Вот и подумайте.

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