Изо рта начала идти пена: в Ровно 2-летний мальчик проглотил капсулу для стирки

В Ровно в среду, 15 марта, 2-летний мальчик проглотил капсулу для стирки. Медики смогли спасти ребенка.

Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи.

Мать ребенка после того, как заметила, что ее сын проглотил капсулу, вызвала медиков. Мальчик был напуган тем, что произошло, у него изо рта шла пена.

Врачи установили диагноз – отравление и промыли желудок пациенту.

"Мальчика госпитализировали в Ровенскую областную детскую больницу в сопровождении мамы. Уже через несколько часов 2-летнего пациента отпустили домой. О событии сообщено полицейским", — говорится в сообщении.

Напомним, в Великобритании во время просмотра мультфильмов внезапно скончался 3-летний мальчик. Оказалось, что ребенок болел стрептококком А без симптомов.

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