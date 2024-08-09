Кабмин активировал программу энергоавтономии: где установят солнечные электростанции

Кабинет министров Украины внес изменения в распоряжение КМУ от 07.06.2024 № 510 "Некоторые меры по стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины". В частности, министерствам и другим центральным и областным органам исполнительной власти поручено до конца 2025 установить солнечные электростанции для обеспечения потребностей в электроэнергии в общественных и административных зданиях, учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Предусмотрено, что финансирование мероприятий будет осуществляться за счет международной технической и гуманитарной помощи, негосударственных фондов поддержки развития возобновляемых источников энергии и мер по энергоэффективности, а также других не запрещенных законодательством источников финансирования", – говорится в сообщении.

Об активизации программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах также говорилось в речи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства в пятницу, 9 августа.

"Речь прежде всего о солнечных панелях на крышах, а также установках хранения энергии. Это задача как для министерств, так и для всех местных руководителей. Должны выйти на уровень, когда максимальное количество больниц, админзданий и школ автономны", — подчеркнул Шмигаль.

Напомним, Кабинет министров Украины сделал важный шаг по пути к энергетической независимости Украины. Теперь украинцы смогут взять беспроцентный кредит на солнечные панели и ветряные мельницы.

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