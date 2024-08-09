Кабмін активував програму енергоавтономії: де встановлять сонячні електростанції

Кабінет міністрів України вніс зміни до розпорядження КМУ від 07.06.2024 № 510 "Деякі заходи щодо стабілізації роботи обʼєднаної енергетичної системи України". Зокрема, міністерствам та іншим центральним та обласним органам виконавчої влади доручено до кінця 2025 року встановити сонячні електростанції для забезпечення потреб споживання в громадських та адміністративних будівлях, закладах охорони здоровʼя, освіти та соціального захисту населення.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук

"Передбачено, що фінансування заходів здійснюватиметься коштом міжнародної технічної та гуманітарної допомоги, недержавних фондів підтримки розвитку відновлюваних джерел енергії та заходів з енергоефективності, а також інших не заборонених законодавством джерел фінансування", – йдеться у повідомленні.

Про активізацію програми встановлення альтернативної енергетики в адмінбудівлях, лікарнях та школах також йшлося у промові прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду у п'ятницю, 9 серпня.

"Мова насамперед про сонячні панелі на дахах, а також встановлення установок зберігання енергії. Це завдання як для міністерств, так і для всіх місцевих керівників. Маємо вийти на рівень, коли максимальна кількість лікарень, адмінбудівель та шкіл є автономними", – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України зробив важливий крок на шляху до енергетичної незалежності України. Відтепер українці зможуть взяти безпроцентний кредит на сонячні панелі та вітряки.

Читайте також: