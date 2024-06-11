Як Україна вирішить проблему з електроенергією: Зеленський розкрив план

За словами президента, вирішити питання дефіциту електроенергії сьогодні може високоефективна, децентралізована, маневрена газова генерація.

Президент України Володимир Зеленський заявив про план збудувати 1 ГВт газової маневреної генерації вже 2024 року. Маневрена газова генерація "вирішить питання дефіциту енергії сьогодні".

Про це глава держави оголосив на Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні 11 червня.

Як повідомив президент, високоефективна, децентралізована, маневрена газова генерація "вирішить питання дефіциту енергії сьогодні, а завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову "зелену" енергетику".

"Саме в цій галузі в нас є чіткий план, як побудувати до 1 ГВт потужності вже цього року", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що треба говорити не тільки про перспективи, а слід вирішувати проблеми сьогодні.

"Сьогодні йде війна. І ще 4 ГВт – (буде збудовано – ред.) протягом наступних найближчих років", – повідомив глава держави.

Він також закликав партнерів інвестувати в Україну, відкрити ринки та вжити інших заходів для створення нового енергетичного фундаменту, десятків тисяч робочих місць. За словами Зеленського, це забезпечить відчутне економічне зростання.

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Зеркаль заявила, що план Зеленського нереальний

До слова, заяву Зеленського прокоментувала ексрадниця очільника "Нафтогазу" Лана Зеркаль. Вона написала на своїй Facebook-сторінці, що реалізувати план президента щодо газової генерації "в реальності неможливо", і міжнародні партнери про це знають.

"Газова генерація не будується протягом шести місяців із моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проєкт, під'єднати, навчити команди, як ними керувати, – у найкращих умовах займає рік. В Україні умови не найкращі: турбіни, які привезли торік, так досі й не запустили", – пояснила Зеркаль.

Вона вважає нереальним будівництво 4 ГВт, адже на світовому ринку немає стільки виробників обладнання.

"І недоцільно. Усе, що можна зробити, – побудувати фундаменти. Замість справжніх проєктів децентралізованої генерації, що складаються з міксу технологій: батареї, вітер, газ, біомаса", – вказала ексрадниця очільника "Нафтогазу".

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що потрібні місяці та навіть роки, щоб відновити роботу ТЕС та ГЕС, пошкоджених російськими ударами.

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