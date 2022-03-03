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Как испечь домашний хлеб: простые и быстрые рецепты

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Как испечь домашний хлеб: простые и быстрые рецепты

Как приготовить хлеб дома, когда его нет в магазинах / pixabay.com

В это нелегкое время в магазинах труднее всего купить именно хлеб. Но его можно приготовить у себя дома. ТСН.ua делится простыми и быстрыми рецептами.

Рецепт домашнего хлеба с дрожжами

Если у вас есть дома дрожжи или у вас есть возможность их купить, вы можете приготовить этот вкусный и быстроготовящийся хлеб:

на пол-литра теплой воды вам понадобится :

  • 1 чайная ложка соли;
  • 50 г дрожжей;
  • 1 чайная ложка сахара;
  • около 1 кг муки;
  • 1 ст. ложка подсолнечника.

Приготовление :

  1. Лучше брать кипяченую воду, ведь она мягче той, которая течет из крана.
  2. Смешайте все ингредиенты, замесите тесто. Подождать, чтобы оно подошло.
  3. Сформировать хлеб и выложить в форму. Подождите еще 15 минут, чтобы тесто поднялось.
  4. Выпекать 45 минут при температуре 200 градусов.

Рецепт белого хлеба, для которого не нужны дрожжи

Этот простой и быстрый рецепт сгодится в том случае, если дрожжей у вас нет. Здесь вам понадобятся следующие ингредиенты :

  • 3 стакана муки;
  • ⅓ стакана растительного масла;
  • ¾ стакана воды;
  • 1 чайная ложка соли.

Приготовление :

  1. В большую миску просеять муку, добавить разрыхлитель и соль. Медленно влить растительное масло, ввести теплую воду и перемешать.
  2. Замесите тесто сначала деревянной лопаткой, затем руками.
  3. Смажьте маслом форму для выпечки, выложите тесто.
  4. Накройте фольгой.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 20 минут.
  6. Достаньте из духовки хлеб, уберите фольгу и выпекайте еще 30 минут.

Самый простой рецепт домашнего хлеба

Для приготовления этого рецепта вам понадобится всего несколько ингредиентов :

  • 2 стакана муки;
  • 1 стакан воды;
  • по чайной ложке сахара, соли.

Приготовление :

  1. Нужно сделать закваску: смешать в емкости небольшое количество муки (до 40 г) и ¼ стакана кипяченой воды, накрыть плотной тканью. Поместите смесь в теплое место на 1 день, чтобы получить закваску.
  2. Через 1 день в закваску добавить еще 50 грамм муки, и еще раз убирается в тепло на 24 часа.
  3. Теперь можно замесить однородное тесто. Закваску следует смешать с остатками других ингредиентов.
  4. Затем тесту нужно отдохнуть 2-3 часа.
  5. Готовится в разогретой до 180 градусов духовке до готовности.

Простой рецепт домашнего хлеба на кефире (без дрожжей)

Для этого рецепта требуется минимальное количество ингредиентов :

  • 300 грамм пшеничной муки (+ немного для затворения);
  • 300 мл кефира;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 0,5 чайной ложки соды;
  • 1 чайная ложка сахара.

Приготовление :

  1. В емкость насыпать соды, потушить ее кефирной ложкой.
  2. Добавить муку и остатки кефира. Замесить тесто, при необходимости добавлять муку. Масса не должна прилипать к рукам, но и переборщить с мукой не стоит.
  3. Дайте отдохнуть тесту: накройте плотной тканью, поставьте в теплое место и оставьте на 1 час.
  4. Сверните круглый хлебец, сделайте сверху надрезы. Обсыпьте мукой.
  5. Поставьте в разогретую до 220 градусов духовку на 50 минут, затем переключите на 200 градусов еще на 30 минут.
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