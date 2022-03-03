Как испечь домашний хлеб: простые и быстрые рецепты

В это нелегкое время в магазинах труднее всего купить именно хлеб. Но его можно приготовить у себя дома. ТСН.ua делится простыми и быстрыми рецептами.
Рецепт домашнего хлеба с дрожжами
Если у вас есть дома дрожжи или у вас есть возможность их купить, вы можете приготовить этот вкусный и быстроготовящийся хлеб:
на пол-литра теплой воды вам понадобится :
- 1 чайная ложка соли;
- 50 г дрожжей;
- 1 чайная ложка сахара;
- около 1 кг муки;
- 1 ст. ложка подсолнечника.
Приготовление :
- Лучше брать кипяченую воду, ведь она мягче той, которая течет из крана.
- Смешайте все ингредиенты, замесите тесто. Подождать, чтобы оно подошло.
- Сформировать хлеб и выложить в форму. Подождите еще 15 минут, чтобы тесто поднялось.
- Выпекать 45 минут при температуре 200 градусов.
Рецепт белого хлеба, для которого не нужны дрожжи
Этот простой и быстрый рецепт сгодится в том случае, если дрожжей у вас нет. Здесь вам понадобятся следующие ингредиенты :
- 3 стакана муки;
- ⅓ стакана растительного масла;
- ¾ стакана воды;
- 1 чайная ложка соли.
Приготовление :
- В большую миску просеять муку, добавить разрыхлитель и соль. Медленно влить растительное масло, ввести теплую воду и перемешать.
- Замесите тесто сначала деревянной лопаткой, затем руками.
- Смажьте маслом форму для выпечки, выложите тесто.
- Накройте фольгой.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 20 минут.
- Достаньте из духовки хлеб, уберите фольгу и выпекайте еще 30 минут.
Самый простой рецепт домашнего хлеба
Для приготовления этого рецепта вам понадобится всего несколько ингредиентов :
- 2 стакана муки;
- 1 стакан воды;
- по чайной ложке сахара, соли.
Приготовление :
- Нужно сделать закваску: смешать в емкости небольшое количество муки (до 40 г) и ¼ стакана кипяченой воды, накрыть плотной тканью. Поместите смесь в теплое место на 1 день, чтобы получить закваску.
- Через 1 день в закваску добавить еще 50 грамм муки, и еще раз убирается в тепло на 24 часа.
- Теперь можно замесить однородное тесто. Закваску следует смешать с остатками других ингредиентов.
- Затем тесту нужно отдохнуть 2-3 часа.
- Готовится в разогретой до 180 градусов духовке до готовности.
Простой рецепт домашнего хлеба на кефире (без дрожжей)
Для этого рецепта требуется минимальное количество ингредиентов :
- 300 грамм пшеничной муки (+ немного для затворения);
- 300 мл кефира;
- 1 чайная ложка соли;
- 0,5 чайной ложки соды;
- 1 чайная ложка сахара.
Приготовление :
- В емкость насыпать соды, потушить ее кефирной ложкой.
- Добавить муку и остатки кефира. Замесить тесто, при необходимости добавлять муку. Масса не должна прилипать к рукам, но и переборщить с мукой не стоит.
- Дайте отдохнуть тесту: накройте плотной тканью, поставьте в теплое место и оставьте на 1 час.
- Сверните круглый хлебец, сделайте сверху надрезы. Обсыпьте мукой.
- Поставьте в разогретую до 220 градусов духовку на 50 минут, затем переключите на 200 градусов еще на 30 минут.