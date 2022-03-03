Как испечь домашний хлеб: простые и быстрые рецепты

Как приготовить хлеб дома, когда его нет в магазинах / pixabay.com

В это нелегкое время в магазинах труднее всего купить именно хлеб. Но его можно приготовить у себя дома. ТСН.ua делится простыми и быстрыми рецептами.

Рецепт домашнего хлеба с дрожжами

Если у вас есть дома дрожжи или у вас есть возможность их купить, вы можете приготовить этот вкусный и быстроготовящийся хлеб:

на пол-литра теплой воды вам понадобится :

1 чайная ложка соли;

50 г дрожжей;

1 чайная ложка сахара;

около 1 кг муки;

1 ст. ложка подсолнечника.

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Приготовление :

Лучше брать кипяченую воду, ведь она мягче той, которая течет из крана. Смешайте все ингредиенты, замесите тесто. Подождать, чтобы оно подошло. Сформировать хлеб и выложить в форму. Подождите еще 15 минут, чтобы тесто поднялось. Выпекать 45 минут при температуре 200 градусов.

Рецепт белого хлеба, для которого не нужны дрожжи

Этот простой и быстрый рецепт сгодится в том случае, если дрожжей у вас нет. Здесь вам понадобятся следующие ингредиенты :

3 стакана муки;

⅓ стакана растительного масла;

¾ стакана воды;

1 чайная ложка соли.

Приготовление :

В большую миску просеять муку, добавить разрыхлитель и соль. Медленно влить растительное масло, ввести теплую воду и перемешать. Замесите тесто сначала деревянной лопаткой, затем руками. Смажьте маслом форму для выпечки, выложите тесто. Накройте фольгой. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте 20 минут. Достаньте из духовки хлеб, уберите фольгу и выпекайте еще 30 минут.

Самый простой рецепт домашнего хлеба

Для приготовления этого рецепта вам понадобится всего несколько ингредиентов :

2 стакана муки;

1 стакан воды;

по чайной ложке сахара, соли.

Приготовление :

Нужно сделать закваску: смешать в емкости небольшое количество муки (до 40 г) и ¼ стакана кипяченой воды, накрыть плотной тканью. Поместите смесь в теплое место на 1 день, чтобы получить закваску. Через 1 день в закваску добавить еще 50 грамм муки, и еще раз убирается в тепло на 24 часа. Теперь можно замесить однородное тесто. Закваску следует смешать с остатками других ингредиентов. Затем тесту нужно отдохнуть 2-3 часа. Готовится в разогретой до 180 градусов духовке до готовности.

Простой рецепт домашнего хлеба на кефире (без дрожжей)

Для этого рецепта требуется минимальное количество ингредиентов :

300 грамм пшеничной муки (+ немного для затворения);

300 мл кефира;

1 чайная ложка соли;

0,5 чайной ложки соды;

1 чайная ложка сахара.

Приготовление :