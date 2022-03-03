Як спекти домашній хліб: прості і швидкі рецепти

В цей нелегкий час в магазинах найважче купити саме хліб. Але його можна приготувати у себе вдома. ТСН.ua ділиться простими і швидкими рецептами.
Рецепт домашнього хліба з дріжджами
Якщо у вас є вдома дріжджі або ми маєте змогу їх купити, ви можете приготувати цей смачний хліб, який швидко готується:
на пів пілітра теплої води вам знадобиться:
- 1 чайна ложка солі;
- 50 г дріжджів;
- 1 чайна ложка цукру;
- близько 1 кг борошна;
- 1 ст. ложка олії соняшника.
Приготування:
- Краще брати кип’ячену воду, адже вона м’якша за ту, яка тече з крану.
- Змішати всі інгредієнти, замісити тісто. Почекати, щоб воно підійшло.
- Сформувати хлібину і викласти в форму. Зачекати ще 15 хвилин, щоб тісто піднялося.
- Випікати 45 хвилин за температури 200 градусів.
Рецепт білого хліба, для якого не потрібні дріжджі
Цей простий і швидкий рецепт пригодиться в тому випадку, якщо дріжджів у вас немає. Тут вам знадобляться такі інгредієнти:
- 3 склянки борошна;
- ⅓ склянки олії;
- ¾ склянки води;
- 1 чайна ложка солі.
Приготування:
- У велику миску просіяти борошно, додати розпушувач і сіль. Повільно влити олію, ввести теплу воду і перемішати.
- Замісіть тісто спочатку дерев’яною лопаткою, а потім руками.
- Змастіть олією форму для випічки, викладіть тісто.
- Накрийте фольгою.
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте 20 хвилин.
- Дістаньте з духовки хліб, приберіть фольгу і випікайте ще 30 хвилин.
Найпростіший рецепт домашнього хліба
Для приготування цього рецепту вам знадобиться лише кілька інгредієнтів:
- 2 склянки борошна;
- 1 склянка води;
- по чайній ложці цукру, солі.
Приготування:
- Потрібно зробити закваску: змішати в ємності невелику кількість борошна (до 40 грам) і ¼ склянки кип’яченої води, накрити щільною тканиною. Помістіть суміш в тепле місце на 1 добу, щоб отримати закваску.
- Через 1 добу в закваску додати ще 50 грам борошна, і ще раз забирається в тепло на 24 години.
- Тепер можна замісити однорідне тісто. Закваску потрібно змішати з залишками інших інгредієнтів.
- Потім тісту потрібно відпочити 2-3 години.
- Готується в розігрітій до 180 градусів духовці до готовності.
Простий рецепт домашнього хліба на кефірі (без дріжджів)
Для цього рецепту потрібна мінімальна кількість інгредієнтів:
- 300 грамів пшеничного борошна (+ трішки для замішування);
- 300 мл кефіра;
- 1 чайна ложка солі;
- 0,5 чайної ложки соди;
- 1 чайна ложка цукру.
Приготування:
- В ємність насипати соди, загасити її ложкою кефіру.
- Додати борошно та залишки кефіру. Замісити тісто, при необхідності додавати борошно. Маса не повинна прилипати до рук, але і переборщити з борошном не варто.
- Дайте тісту відпочити: накрийте щільною тканиною, поставте в тепле місце і залиште на 1 годину.
- Скрутіть круглий хлібець, зробіть зверху надрізи. Обсипте борошном.
- Поставте в розігріту до 220 градусів духовку на 50 хвилин, потім переключіть на 200 градусів ще на 30 хвилин.