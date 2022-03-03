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Як спекти домашній хліб: прості і швидкі рецепти

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Як спекти домашній хліб: прості і швидкі рецепти

Як приготувати хліб вдома, коли його немає в магазинах / pixabay.com

В цей нелегкий час в магазинах найважче купити саме хліб. Але його можна приготувати у себе вдома. ТСН.ua ділиться простими і швидкими рецептами.

Рецепт домашнього хліба з дріжджами

Якщо у вас є вдома дріжджі або ми маєте змогу їх купити, ви можете приготувати цей смачний хліб, який швидко готується:

на пів пілітра теплої води вам знадобиться:

  • 1 чайна ложка солі;
  • 50 г дріжджів;
  • 1 чайна ложка цукру;
  • близько 1 кг борошна;
  • 1 ст. ложка олії соняшника.

Приготування:

  1. Краще брати кип’ячену воду, адже вона м’якша за ту, яка тече з крану.
  2. Змішати всі інгредієнти, замісити тісто. Почекати, щоб воно підійшло.
  3. Сформувати хлібину і викласти в форму. Зачекати ще 15 хвилин, щоб тісто піднялося.
  4. Випікати 45 хвилин за температури 200 градусів.

Рецепт білого хліба, для якого не потрібні дріжджі

Цей простий і швидкий рецепт пригодиться в тому випадку, якщо дріжджів у вас немає. Тут вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 3 склянки борошна;
  • ⅓ склянки олії;
  • ¾ склянки води;
  • 1 чайна ложка солі.

Приготування:

  1. У велику миску просіяти борошно, додати розпушувач і сіль. Повільно влити олію, ввести теплу воду і перемішати.
  2. Замісіть тісто спочатку дерев’яною лопаткою, а потім руками.
  3. Змастіть олією форму для випічки, викладіть тісто.
  4. Накрийте фольгою.
  5. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте 20 хвилин.
  6. Дістаньте з духовки хліб, приберіть фольгу і випікайте ще 30 хвилин.

Найпростіший рецепт домашнього хліба 

Для приготування цього рецепту вам знадобиться лише кілька інгредієнтів:

  • 2 склянки борошна;
  • 1 склянка води;
  • по чайній ложці цукру, солі.

Приготування:

  1. Потрібно зробити закваску: змішати в ємності невелику кількість борошна (до 40 грам) і ¼ склянки кип’яченої води, накрити щільною тканиною. Помістіть суміш в тепле місце на 1 добу, щоб отримати закваску.
  2. Через 1 добу в закваску додати ще 50 грам борошна, і ще раз забирається в тепло на 24 години.
  3. Тепер можна замісити однорідне тісто. Закваску потрібно змішати з залишками інших інгредієнтів. 
  4. Потім тісту потрібно відпочити 2-3 години.
  5. Готується в розігрітій до 180 градусів духовці до готовності.

Простий рецепт домашнього хліба на кефірі (без дріжджів)

Для цього рецепту потрібна мінімальна кількість інгредієнтів:

  • 300 грамів пшеничного борошна (+ трішки для замішування);
  • 300 мл кефіра;
  • 1 чайна ложка солі;
  • 0,5 чайної ложки соди;
  • 1 чайна ложка цукру.

Приготування:

  1. В ємність насипати соди, загасити її ложкою кефіру.
  2. Додати борошно та залишки кефіру. Замісити тісто, при необхідності додавати борошно. Маса не повинна прилипати до рук, але і переборщити з борошном не варто.
  3. Дайте тісту відпочити: накрийте щільною тканиною, поставте в тепле місце і залиште на 1 годину.
  4. Скрутіть круглий хлібець, зробіть зверху надрізи. Обсипте борошном. 
  5. Поставте в розігріту до 220 градусів духовку на 50 хвилин, потім переключіть на 200 градусів ще на 30 хвилин.
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