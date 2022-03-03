Як спекти домашній хліб: прості і швидкі рецепти

Як приготувати хліб вдома, коли його немає в магазинах / pixabay.com

В цей нелегкий час в магазинах найважче купити саме хліб. Але його можна приготувати у себе вдома. ТСН.ua ділиться простими і швидкими рецептами.

Рецепт домашнього хліба з дріжджами

Якщо у вас є вдома дріжджі або ми маєте змогу їх купити, ви можете приготувати цей смачний хліб, який швидко готується:

на пів пілітра теплої води вам знадобиться:

1 чайна ложка солі;

50 г дріжджів;

1 чайна ложка цукру;

близько 1 кг борошна;

1 ст. ложка олії соняшника.

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Приготування:

Краще брати кип’ячену воду, адже вона м’якша за ту, яка тече з крану. Змішати всі інгредієнти, замісити тісто. Почекати, щоб воно підійшло. Сформувати хлібину і викласти в форму. Зачекати ще 15 хвилин, щоб тісто піднялося. Випікати 45 хвилин за температури 200 градусів.

Рецепт білого хліба, для якого не потрібні дріжджі

Цей простий і швидкий рецепт пригодиться в тому випадку, якщо дріжджів у вас немає. Тут вам знадобляться такі інгредієнти:

3 склянки борошна;

⅓ склянки олії;

¾ склянки води;

1 чайна ложка солі.

Приготування:

У велику миску просіяти борошно, додати розпушувач і сіль. Повільно влити олію, ввести теплу воду і перемішати. Замісіть тісто спочатку дерев’яною лопаткою, а потім руками. Змастіть олією форму для випічки, викладіть тісто. Накрийте фольгою. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте 20 хвилин. Дістаньте з духовки хліб, приберіть фольгу і випікайте ще 30 хвилин.

Найпростіший рецепт домашнього хліба

Для приготування цього рецепту вам знадобиться лише кілька інгредієнтів:

2 склянки борошна;

1 склянка води;

по чайній ложці цукру, солі.

Приготування:

Потрібно зробити закваску: змішати в ємності невелику кількість борошна (до 40 грам) і ¼ склянки кип’яченої води, накрити щільною тканиною. Помістіть суміш в тепле місце на 1 добу, щоб отримати закваску. Через 1 добу в закваску додати ще 50 грам борошна, і ще раз забирається в тепло на 24 години. Тепер можна замісити однорідне тісто. Закваску потрібно змішати з залишками інших інгредієнтів. Потім тісту потрібно відпочити 2-3 години. Готується в розігрітій до 180 градусів духовці до готовності.

Простий рецепт домашнього хліба на кефірі (без дріжджів)

Для цього рецепту потрібна мінімальна кількість інгредієнтів:

300 грамів пшеничного борошна (+ трішки для замішування);

300 мл кефіра;

1 чайна ложка солі;

0,5 чайної ложки соди;

1 чайна ложка цукру.

Приготування: