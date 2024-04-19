Как изменились правила выдачи повесток: адвокат объяснил

Речь идет о повестках, выписанных "на колене", которые фактически узаконили путем внесения изменений в статью 22 Закона Украины "О мобилизации".

Правила вручения повестки и сами повестки изменились коренным образом. Следует готовиться к вручению повесток кем-либо в военной форме и в электронном кабинете.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин.

Есть интересные нюансы

Как пояснил правозащитник, повестка "по старинке" – там было отмечено, что такой гражданин в соответствии с распоряжением с номером и датой вызывается в ТЦК. Это приложение №11 к постановлению Кабмина №1487 от 30 декабря 2022, где отмечалось, что повестка должна быть заполнена и подписана начальником ТЦК.

"Почему обратил ваше внимание на распоряжение? Ведь это основа основ, которая служила основанием для вызова гражданина и наделяла представителя ТЦК полномочиями на его вручение. Простыми словами, начальник ТЦК должен был выдать сначала распоряжение, где в первом пункте должен был указать лиц, вызываемых их может быть более 100. А во втором пункте определял уполномоченных лиц среди ТЦК на их вручение", – отмечает Симутин.

Таким образом, соблюдалась процедура, а определенные представители ТЦК наделялись полномочиями, как того требовалось статьей 19 Конституции Украины, согласно которой органы государственной власти должны действовать в способ и пределах, предусмотренных законом.

Если такой порядок нарушался, продолжил специалист, тогда в повестке не указывалось распоряжение, а представитель не мог подтвердить свои полномочия. Соответственно, у лица не возникало обязанности принимать повестку.

В повестке о вызове в ТЦК отмечается:

1) фамилия, имя, отчество и дата рождения, кому адресована повестка;

2) наименование ТЦК, издавшего повестку;

3) цель вызова в ТЦК;

4) место, день и время явки по вызову;

5) подпись (электронная цифровая подпись) должностной

лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

6) регистрационный номер повестки;

7) разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

"А теперь внимательно ищем слово "распоряжение". Его нет, зато есть вот такая формулировка — "подпись должностного лица, выдавшего повестку". То есть фактически повестку может вручить любое должностное лицо. И это не обязательно будет начальник ТЦК, это может быть обычный руководитель какого-то отдела из двух лиц или начальник какой-то смены, патруля и т.п.

Следует упомянуть, как ранее отмечалось, что повестки в электронный кабинет отсылать не будут. В этом контексте возникает логический вопрос: а зачем тогда формулировка "электронная цифровая подпись должностного лица, сформировавшего повестку"? Какова функция такой формулировки, если не отправка в электронный кабинет с цифровой электронной подписью?

"Выводы – остается открытым вопрос, кто же тогда будет иметь право вручать повестку. Ведь, по логике закона, должностное лицо, подписавшее повестку, должно ее и вручить. А если вручает не лично, то должно уполномочить другого представителя ТЦК на его вручение". Но для того, чтобы должностное лицо могло кому-то делегировать определенные полномочия, оно должно быть наделено соответствующими административно-распорядительными функциями", – подытожил Роман Симутин.

Ранее стало известно, в каком случае даже многодетный папа может получить повестку.

Читайте также: