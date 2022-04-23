Как переселенцам через Дію продлить на шесть месяцев выплату помощи

Как переселенцам через Дію продлить на шесть месяцев выплату помощи

Граждане Украины, которые из-за агрессии Украины вынуждены были покинуть свои дома и переместиться в другие регионы Украины с 13 марта могут зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица и получать ежемесячную помощь в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс.грн на ребенка

Продолжить свой статус внутриперемещенного лица, как сообщается на портале "Действие". можно на шесть месяцев онлайн.

Чтобы продлить через "Дію" статус внутри перемещенного лица нужно:

Зайти на сайт в меню "Услуги" и авторизироваться.

Если вы ранее не получали пособия, услуга будет недоступна.

Выбрать "Заявление на продление финансовой помощи ВПЛ".

Проверьте корректность данных в пользовательском профиле. Если произошли изменения, внесите их в профиль.

Проверьте сфоомированное заявление, создайте электронную подпись и отправьте его.

В течение 10 дней заявление будет рассмотрено и сообщение с решением о назначении выплаты или об отказе поступит по электронной почте и отобразится в личном кабинете "Дії".

Внимание, заполнить новое заявление нужно не раньше, чем за 15 дней до истечения текущего срока. Если помощь не назначали из-за каких-либо изменений, нужно будет обратиться в подразделение по вопросам социальной защиты населения сельского или городского совета или в местный ЦНАП.

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