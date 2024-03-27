Как Украина может противодействовать ракетам "Циркон": ответ эксперта

"Уникальное" оружие, оказывается, является не столь мощным, как подавал враг.
Российские оккупанты начали применять гиперзвуковые ракеты "Циркон" против Украины. Есть много систем, которыми мы можем сбивать это оружие.
Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире 24 канала.
Взрывчатки не хватает
По словам Черника, РФ заявляла о якобы налаживании производства взрывчатки, но на самом деле это не так. И проблема не в хищении, а в ограниченности их производства.
"Россияне вынуждены уменьшать от своих тактико-технических параметров, которые разрабатывали в самом начале. Поднять уровень производства всех взрывчатых материалов больше, чем на 30%, они не смогут", - подчеркнул военный эксперт.
Учитывая это, точность ракет слабая, а боевая часть достаточно небольшая. Как акцентирует Черник, даже ракеты Х-101 или Х-22 могут быть гораздо более мощными, чем эти гиперзвуковые "чудо-разработки", которые так расхваливают россияне.
Чем украинская ПВО способна сбивать "Цирконы"
Эксперт уверяет: есть немало средств, с помощью которых мы можем противодействовать этому оружию. Прежде всего, речь идет о ЗРК Patriot, которых у наших партнеров изготовлено более 1000.
"Если бы одна Саудовская Аравия решилась поделиться хотя бы третью своих установок, то это нам бы очень сильно помогло. А таких ракет как MIM-23 Hawk изготовлено более 40 тысяч — это невероятно много", — отметил Черник.
Есть также интегрированная ракета Sidewinder класса "воздух – воздух", которая оказалась чрезвычайно меткой. Эти ракеты насчитывают более 200 тысяч. Эффективны также AIM-7 Sparrow, которых больше 70 тысяч, а AIM-120 AMRAAM – больше 20.
"То есть и сами пусковые установки, есть и ракеты, авиации также достаточно, просто нашим союзникам надо наконец перейти психологическую границу. Никакого технического аспекта давно нет", – сказал Черник.
Украинские бойцы, добавляет он, удивительно быстро усваивают программу. К примеру, курс обучения на системах Patriot они прошли за 10 недель вместо 10 месяцев. Да, в этом смысле никакой проблематики нет, есть только политический момент.
Ранее Жданов рассказал о российской ракете "Циркон".
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