Как Украина может противодействовать ракетам "Циркон": ответ эксперта

Российские оккупанты начали применять гиперзвуковые ракеты "Циркон" против Украины. Есть много систем, которыми мы можем сбивать это оружие.

Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире 24 канала.

Взрывчатки не хватает

По словам Черника, РФ заявляла о якобы налаживании производства взрывчатки, но на самом деле это не так. И проблема не в хищении, а в ограниченности их производства.

"Россияне вынуждены уменьшать от своих тактико-технических параметров, которые разрабатывали в самом начале. Поднять уровень производства всех взрывчатых материалов больше, чем на 30%, они не смогут", - подчеркнул военный эксперт.

Учитывая это, точность ракет слабая, а боевая часть достаточно небольшая. Как акцентирует Черник, даже ракеты Х-101 или Х-22 могут быть гораздо более мощными, чем эти гиперзвуковые "чудо-разработки", которые так расхваливают россияне.

Чем украинская ПВО способна сбивать "Цирконы"

Эксперт уверяет: есть немало средств, с помощью которых мы можем противодействовать этому оружию. Прежде всего, речь идет о ЗРК Patriot, которых у наших партнеров изготовлено более 1000.

"Если бы одна Саудовская Аравия решилась поделиться хотя бы третью своих установок, то это нам бы очень сильно помогло. А таких ракет как MIM-23 Hawk изготовлено более 40 тысяч — это невероятно много", — отметил Черник.

Есть также интегрированная ракета Sidewinder класса "воздух – воздух", которая оказалась чрезвычайно меткой. Эти ракеты насчитывают более 200 тысяч. Эффективны также AIM-7 Sparrow, которых больше 70 тысяч, а AIM-120 AMRAAM – больше 20.

"То есть и сами пусковые установки, есть и ракеты, авиации также достаточно, просто нашим союзникам надо наконец перейти психологическую границу. Никакого технического аспекта давно нет", – сказал Черник.

Украинские бойцы, добавляет он, удивительно быстро усваивают программу. К примеру, курс обучения на системах Patriot они прошли за 10 недель вместо 10 месяцев. Да, в этом смысле никакой проблематики нет, есть только политический момент.

Ранее Жданов рассказал о российской ракете "Циркон".

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