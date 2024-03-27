Як Україна може протидіяти ракетам "Циркон": відповідь експерта

"Унікальна" зброя, виявляється, є не настільки потужною, як подавав ворог.

Російські окупанти почали застосовувати гіперзвукові ракети "Циркон" проти України. Є чимало систем, якими ми можемо збивати цю зброю.

Про це сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник в ефірі 24 Каналу.

Вибухівки не вистачає

За словами Черника, РФ заявляла про нібито налагодження виробництва вибухівки, але насправді це не так. І проблема не у розкраданні, а в обмеженості їхнього виробництва.

"Росіяни змушені зменшувати від своїх тактико-технічних параметрів, які розробляли на самому початку. Підняти рівень виробництва всіх вибухових матеріалів більше, ніж на 30% вони не зможуть", – наголосив військовий експерт.

З огляду на це точність ракет слабка, а бойова частина досить невелика. Як акцентує Черник, навіть ракети Х-101 чи Х-22 можуть бути набагато потужніші, ніж ці гіперзвукові "диво-розробки", які так розхвалюють росіяни.

Чим українська ППО здатна збивати "Циркони"

Експерт запевняє: є чимало засобів, за допомогою яких ми можемо протидіяти цій зброї. Передовсім йдеться про ЗРК Patriot, яких у наших партнерів виготовлено понад 1000.

"Якби тільки одна Саудівська Аравія наважилась поділитися хоча б третиною своїх установок, то це нам би дуже сильно допомогло. А таких ракет як MIM-23 Hawk виготовлено більше ніж 40 тисяч – це неймовірно багато", – зазначив Черник.

Є також інтегрована ракета Sidewinder класу "повітря – повітря", яка виявилася надзвичайно влучною. Цих ракет нараховують понад 200 тисяч. Ефективні також AIM-7 Sparrow, яких більше, ніж 70 тисяч, а AIM-120 AMRAAM – більше, ніж 20.

"Тобто є і самі пускові установки, є і ракети, авіації також достатньо, просто нашим союзникам треба нарешті перейти психологічну межу. Ніякого технічного аспекту давно немає", – сказав Черник.

Українські бійці, додає він, напрочуд швидко засвоюють програму. Наприклад, курс навчання на системах Patriot вони пройшли за 10 тижнів замість 10 місяців. Так, в цьому сенсі ніякої проблематики немає, є лише політичний момент.

Раніше Жданов розповів про російську ракету "Циркон".

Читайте також: