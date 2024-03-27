РФ вдарила по Боровій на Харківщині: загинув 12-річний хлопчик

Також росіяни сьогодні завдали авіаудару по Куп'янську і скинули дрон на с. Дворічна Купʼянського району.

У середу, 27 березня, внаслідок ворожого удару по Боровій на Харківщині загинув 12-річний хлопчик.

Про це передає Офіс генпрокурора.

27 березня близько 21:20 російські окупанти обстріляли селище Борова Ізюмського району. Унаслідок атаки загинув 12-річний хлопчик. У селищі пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Точний вид озброєння встановлюється.

Атаки на Куп'янськ і район

Крім того сьогодні вдень окупанти завдали авіаудару по місту Купʼянськ. Пошкоджено житлові будинки. За попередніми даними, росіяни скинули на місто ФАБ-500.

Також близько 13:00 відбувся ворожий обстріл з дрону с. Дворічна Купʼянського району. Отримав поранення 67-річний чоловік.

Нагадаємо, що внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову загинув цивільний 59-річний чоловік. Відомо про 19 травмованих, з яких – чотири дитини. До медичних закладів було доставлено 13 людей.

Для удару по Харкову РФ вперше застосувала новий смертоносний боєприпас. Крім того, його випустили з літака – вперше від 2022 року.

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