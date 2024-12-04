Как устроиться на работу в ТЦК: разъяснение от ведомства

За последний месяц к работе в Черкасском ТЦК присоединились 6 мобилизованных. Человек проходит ВЛК, далее с ним проводят собеседование, чтобы понять его навыки и умения.

Об этом рассказал начальник Черкасского ТЦК Олег Тимошенко.

К примеру, человек водит авто, работал с документами или имеет необходимый опыт. Следовательно, ей предлагают присоединиться к службе в ТЦК. И вакантных мест действительно очень много.

"У ТЦК нет постоянного количества людей. Они постоянно меняются. Одни идут воевать, другие приходят работать раненые, затем раненые из-за болезней увольняются", – пояснил он.

Тимошенко добавил, что около 70% работников ТЦК имеют боевой опыт.

"Даже люди, ограниченно пригодные или 50+, их не переводят в боевые части, но они участвуют в боевых действиях в составе сводных подразделений. ТЦК формирует сводную роту или другое подразделение, которое отправляют и прикомандируют в ту или иную бригаду и выполняют обязанность на передовой", — подытожил начальник Черкасского ТЦК.

Напомним, почти через три года полномасштабной войны, когда мобилизация в Украине испытывает большие трудности, сотрудникам ТЦК приходится идти на крайние мероприятия, чтобы выполнить ежемесячную квоту по мобилизации.

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