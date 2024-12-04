Як влаштуватися на роботу до ТЦК: роз'яснення від відомства

За останній місяць до роботи у Черкаському ТЦК долучилися 6 мобілізованих. Людина проходить ВЛК, далі із нею проводять співбесіду, аби зрозуміти її навички і вміння.

Про це розповів начальник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко.

До прикладу, людина водить авто, працювала з документами чи має належний досвід. Відтак їй пропонують долучитися до служби у ТЦК. І вакантних місць насправді дуже багато.

"У ТЦК немає сталої кількості людей. Вони постійно змінюються. Одні йдуть воювати, інші приходять працювати поранені, потім поранені через хвороби звільняються", – пояснив він.

Тимошенко додав, що близько 70% працівників ТЦК мають бойовий досвід.

"Навіть люди, які обмежено придатні або 50+, їх не переводять у бойові частини, але вони беруть участь у бойових діях у складі зведених підрозділів. ТЦК формує зведену роту або інший підрозділ, який відправляють і прикомандировують до тієї чи іншої бригади та виконують обов'язки на передовій", – підсумував начальник Черкаського ТЦК.

Нагадаємо, майже через три роки повномасштабної війни, коли мобілізація в Україні зазнає великих труднощів, співробітникам ТЦК доводиться йти на крайні заходи, щоб виконати щомісячну квоту з мобілізації.

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