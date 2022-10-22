Как выбрать фонарик и сколько он стоит

Личный совет эксперта – приобрести налобный фонарик, ведь он очень удобен в использовании.

Если исчез свет, поможет фонарик. В зависимости от личных потребностей можно выбрать фонарь на аккумуляторах, батарейках или механический.

Об этом эксперт по технике Роман Дашковский рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Типы фонариков и цены

Фонарики на аккумуляторах. Они подходят тем, кто планирует использовать их часто. Такие фонарики можно зарядить от бытовой сети или от USB-порта, от солнечных батарей, динамо-машины или от автомобильного прикуривателя. Цена – от 250 грн.

Фонарики на батарейках. Заряжать не нужно, нужно просто заменять батареи. Это легко сделать всем независимо от возраста или опыта. Цена – от 100 грн.

Механические фонарики. Они отличаются тем, что для своей работы не требуют ни аккумуляторов, ни батарей. Заряжаются от электроэнергии, производимой мышечной силой. Чтобы он светил – сжимают ручку или крутят кривошип, или стряхивают фонарик. Цена – от 100 грн.

Какие фонари советует эксперт

"До момента нашего соединения я отсоединил свой фонарик от ключей. Это такая вещь, которая может быть постоянно в кармане. Это совсем небольшой фарм-фактор, но он позволит нам увидеть в сплошной тьме. Это первый фонарик, которым я пользуюсь. Следующий фонарик я использую для освещения дома, когда мы экономим электроэнергию. Он имеет несколько режимов работы: может светить, как обычный фонарик, а также как ночничок. С помощью такого фонарика площадь 40-50 кв. м освещается в таком режиме, что вы видите, что возле вас находится", – рассказал Дашковский.

Он также обратил внимание, что существуют стационарные фонари, которые можно установить на необходимую поверхность. Такой фонарь имеет собственную батарею.

"Личная рекомендация, – ведь это невероятно удобно – это налобный фонарь, который вы установили на лоб. Соответственно, куда вы не поворачиваете голову – он все освещает", – посоветовал эксперт.

По типу зарядки фонарика он рекомендует выбирать тот, который подойдет лично каждому.

"К примеру, если вы где-то отъезжаете или понимаете, что у вас не будет доступа к павербанку или розетке, то необходимо выбрать вариант с алкалайн-батарейками, ведь заменили – и все работает дальше. Если все же рядом есть павербанк, то более универсальным вариантом будет батарейка аккумуляторная", – объяснил Дашковский.

"Мой самый маленький фонарик стоит около 300 грн. Если говорить о более мощных вариантах, то цена колеблется от 300 грн где-то до 1000 грн", – добавил эксперт.

Что известно об отключении света в Украине

После российских атак по Украине было повреждено около 40% от общей инфраструктуры и генерирующих мощностей. 19 октября украинцев предупредили о веерных отключениях электроэнергии в течение нескольких дней.

21 октября стало известно, что ситуация в энергосистеме Украины не стабилизировалась полностью, поэтому "Укрэнерго" просит об экономии, и еще некоторое время будет применять ограничения на электроэнергию.

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