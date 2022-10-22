Як обрати ліхтарик і скільки він коштує

Особиста порада експерта – придбати налобний ліхтарик, адже він дуже зручний у використанні.

Якщо зникло світло, допоможе ліхтарик. Залежно від особистих потреб можна обрати ліхтар на акумуляторах, батарейках чи механічний.

Про це експерт з техніки Роман Дашковський розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Типи ліхтариків і ціни

Ліхтарики на акумуляторах. Вони підходять тим, хто планує використовувати їх часто. Такі ліхтарики можна зарядити від побутової мережі або від USB-порту, від сонячних батарей чи від динамо-машини або ж від автомобільного прикурювача. Ціна – від 250 грн.

Ліхтарики на батарейках. Заряджати не потрібно, треба просто замінювати батареї. Це легко зробити всім не залежно від віку чи досвіду. Ціна – від 100 грн.

Механічні ліхтарики. Вони відрізняються тим, що для своєї роботи не потребують ані акумуляторів, ані батарейок. Заряджаються від електроенергії, яка виробляється м’язовою силою. Аби він світив – стискають ручку або крутять кривошип чи струшують ліхтарик. Ціна – від 100 грн.

Які ліхтарі радить експерт

"До моменту нашого з’єднання я від’єднав свій ліхтарик від ключів. Це така річ, яка може бути постійно в кишені. Це зовсім невеликий фарм-фактор, але він дозволить нам побачити у суцільній темряві. Це перший ліхтарик, яким я користуюся. Наступний ліхтарик я використовую для освітлення оселі, коли ми економимо електроенергію. Він має декілька режимів роботи: може світити, як звичайний ліхтарик, а також як нічничок. За допомогою такого ліхтарика площа 40-50 кв. м освітлюється в такому режимі, що ви бачите, що біля вас знаходиться", – розповів Дашковський.

Він також звернув увагу на те, що існують стаціонарні ліхтарі, які можна встановити на необхідну поверхню. Такий ліхтар має власну батарею.

"Особиста рекомендація, – адже це неймовірно зручно – це налобний ліхтар, який ви встановили на чоло. Відповідно, куди ви не повертаєте голову – він все освітлює", – порадив експерт.

Щодо типу заряджання ліхтарика він рекомендує обирати той, який підійде особисто кожному.

"До прикладу, якщо ви десь від’їжджаєте або розумієте, що у вас не буде доступу до павербанку чи розетки, то необхідно обрати варіант з алкалайн-батарейками, адже замінили і все працює далі. Якщо все ж таки поруч є павербанк, то більш універсальним варіантом буде батарейка акумуляторна", – пояснив Дашковський.

"Мій найменший ліхтарик коштує близько 300 грн. Якщо говорити про більш потужні варіанти, то ціна коливається від 300 грн десь до 1000 грн", – додав експерт.

Що відомо про відключення світла в Україні

Після російських атак по Україні було пошкоджено близько 40% загальної інфраструктури та генерувальних потужностей. Тож 19 жовтня українців попередили про віялові відключення електроенергії упродовж кількох днів.

21 жовтня стало відомо, що ситуація в енергосистемі України не стабілізувалася повністю, тож "Укренерго" просить про економію, і ще певний час застосовуватиме обмеження на електроенергію.

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