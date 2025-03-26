Какая будет погода 27 марта: прогноз синоптика

Прохладная погода еще не оставила нас.

В четверг, 27 марта, в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12+17 градусов. В западных областях и в прибрежных районах будет свежее +10+13 градусов. Дожди разной интенсивности пройдут в западных и северных областях. Более интенсивные осадки ожидаются в Черновицкой области.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

Она добавляет, что есть вероятность дождя в Одесской и Луганщине. На остальной территории Украины — без существенных осадков.

"В Киеве 27 марта какие-то существенные осадки — вряд ли. В столице завтра предполагается теплая погода, днем воздух прогреется до +15 градусов", — отмечается в сообщении.

В дальнейшем температура воздуха будет меняться. Холодные дни ожидаются.

"Если на улице завтра +15 градусов, это не значит, что послезавтра будет +20 градусов", – заключила Диденко.

Напомним, синоптики прогнозируют, что апрель будет умеренно тёплым, без резких колебаний температуры и экстремальных осадков.

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