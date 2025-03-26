Якою буде погода 27 березня: прогноз синоптикині

Прохолодна погода ще не залишила нас.

У четвер, 27-го березня в більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12+17 градусів. У західних областях та в прибережних районах буде свіжіше, +10+13 градусів. Дощі різної інтенсивності пройдуть в західних та північних областях. Більш інтенсивні опади очікуються завтра у Чернівецькій області.

Про це пише синоптикиня Наталія Діденко.

Вона додає, що є ймовірність дощу на Одещині та Луганщині. На решті території України - без істотних опадів.

"У Києві 27-го березня якісь істотні опади - навряд. У столиці завтра передбачається тепла погода, вдень повітря прогріється до +15 градусів", - зазначається у повідомленні.

Надалі температура повітря змінюватиметься. Холодні дні ще очікуються.

"Якщо на вулиці завтра +15 градусів, це не означає, що післязавтра буде +20 градусів", - завершила Діденко.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що квітень буде помірно теплим, без різких коливань температури та екстремальних опадів.

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