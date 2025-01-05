Какая будет погода 6 января: прогноз синоптика

Следующая неделя в Украине будет теплой. Уже завтра, 6 января, температура воздуха повысится до +1+5 градусов, а 7 января ожидается +5+12 градусов.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Теплая воздушная масса будет влажной, будут проходить атмосферные фронты. Выпадать мокрый снег с переходом в дождь — потому что потеплеет", — добавила она.

Ветер предполагается южных направлений, порывистый, подчас сильный. Будьте осторожны.

"В Киеве завтра ожидается потепление до +2 градусов, во вторник уже будет +7 градусов. Порывистый ветер юго-западного направления. Мокрый снег с переходом в дождь", — отметила Диденко.

Напомним, синоптики предупредили украинцев о похолодании 5 января. По всей территории Украины будет облачно, а на дорогах — гололед. В то же время уже через несколько дней украинцам обещают потепление.

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