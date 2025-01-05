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Якою буде погода 6 січня: прогноз синоптикині

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Якою буде погода 6 січня: прогноз синоптикині

Погода в Україні

На нас очікують теплі дні.

Наступний тиждень в Україні буде теплим. Вже завтра, 6 січня, температура повітря підвищиться до +1+5 градусів, а 7-го січня очікується +5+12 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Тепла повітряна маса буде вологою, проходитимуть атмосферні фронти. Випадатиме мокрий сніг з переходом у дощ - бо ж потепліє", - додала вона.

Вітер передбачається південних напрямків, рвучкий, часом сильний. Будьте обережні.

"У Києві завтра очікується потепління до +2 градусів, у вівторок вже буде +7 градусів. Поривчатий вітер південно-західного напрямку. Мокрий сніг з переходом у дощ", - зазначила Діденко.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про похолодання 5 січня. По всій території України буде хмарно, а на дорогах - ожеледиця. Водночас вже за кілька днів українцям обіцяють потепління. 

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