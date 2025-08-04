Какой будет погода 5 августа: прогноз синоптика

Жара еще будет держаться / © Pixabay

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Во вторник, 5 августа, в Украине температура воздуха составит +24…29°С, в южной части будет +30…34°С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Жаркие +30 достанут до Днепропетровщины, Кропивницкого с районами и даже Полтавщины. Дожди, иногда с грозами, пройдут в ближайшую ночь в западных областях, днем локальные осадки вероятны только в Карпатах, Житомирщине и Винницкой области», — написала она.

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В Киеве во вторник будет сухо, солнечно и до +29°С. Дождей станет больше на западе, севере и в центре Украины 6 августа.

Юг и восток будут принадлежать сухой погоде.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений от 1881 наивысшая температура 5 августа была зафиксирована на отметке +38,1 ° 2010 года, самая низкая ночью — на отметке +7,6 ° выше нуля 1907 года.

Ранее синоптик дал прогноз погоды на неделю в Украине от 4 до 10 августа. В первой половине недели на большей части территории Украины пройдут дожди разной интенсивности. Временами осадки будут сопровождаться шквалистым усилением ветра и грозой. Во второй половине недели, а также в выходные по всей Украине установится малооблачная и сухая погода в результате антициклона.

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