Рыба упала с неба и вызвала пожар в Канаде - детали странного инцидента

Последствия пожара / © The New Yourk Times

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В поселке Эшкрофт в провинции Британская Колумбия небольшой пожар на открытой местности и кратковременное обесточивание возникли не из-за молнии или человеческой небрежности, а из-за птицы.

Об этом сообщает The New York Times.

По версии местной пожарной службы Ashcroft Fire Rescue, все произошло, когда скопа — хищная птица — выпустила из когтей пойманную рыбу. Добыча во время падения задела линии электропередач, вызвав искры, упавшие на сухую траву. Возгорание охватило площадь менее акр, и его удалось быстро локализовать благодаря помощи местных фермеров и работников энергокомпании BC Hydro.

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Ближайшая река, где, вероятно, скопа поймала рыбу, расположена в двух милях от места пожара.

Рыба зацепила линии электропередачи, вызвав искры, попавшие на сухую траву и повлекшие пожар. / © The New Yourk Times

Причина, по которой птица выпустила добычу, остается точно неизвестной. В пожарной службе предположили, что виновата жара и размер рыбы, от чего птица просто устала и отпустила ее. Неофициальная версия, с иронией: скопа "просто захотела вареную рыбу".

В результате инцидента временно было отключено электроснабжение в Эшкрофте — поселке с населением более 1500 человек, в 340 км от Ванкувера.

Птица осталась невредимой, а вот рыбе повезло меньше – ее нашли обугленной.

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