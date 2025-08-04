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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Якою буде погода 5 серпня: прогноз синоптикині

У вівторок більшість областей накриє суха та сонячна погода, а температура місцями підніметься до +34 градусів. Невеликі дощі очікуються лише на заході та у кількох центральних регіонах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Спека ще триматиметься

Спека ще триматиметься / © Pixabay

У вівторок, 5 серпня, в Україні температура повітря становитиме +24…29°С, у південній частині буде +30…34°С. Загалом в Україні переважатиме суха повітряна маса.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

«Спекотні +30 дістануться Дніпропетровщини, Кропивницького з районами і навіть Полтавщини. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть найближчої ночі у західних областях, вдень локальні опади ймовірні лише в Карпатах, на Житомирщині та Вінниччині», — написала вона.

У Києві у вівторок буде сухо, сонячно та до +29°С. Дощів побільшає на заході, півночі та в центрі України 6 серпня.

Південь та схід належатимуть сухій погоді.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень від 1881 року найвища температура 5 серпня була зафіксована на позначці +38,1° 2010 року, найнижча вночі — на позначці +7,6° вище нуля 1907 року.

Раніше синоптик дав прогноз погоди на тиждень в Україні від 4 до 10 серпня. У першій половині тижня на більшій частині території України пройдуть дощі різної інтенсивності. Часом опади супроводжуватимуться шквалистим посиленням вітру та грозою. У другій половині тижня, а також у вихідні по всій Україні встановиться малохмарна та суха погода внаслідок розвитку антициклону.

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