Какой погоды ожидать в Украине 2 июля: прогноз синоптиков

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Погода в Украине 2 июля будет теплой. Днем ожидается 20-25° на западе и 24-29° на юго-западе страны.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Подробно о погоде

Как отмечает центр, 2 июля без осадков в большинстве областей будет формировать поле повышенного атмосферного давления от антициклона над Западной Европой. Давление будет расти, а циклон с северо-востока будет терять свое влияние на нашу территорию — напоминанием о нем будут только на Левобережье днем кратковременные дожди, местами с грозой. Однако еще удерживается оживленный ветер с северо-запада.

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"Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на Левобережье днем кратковременный дождь, местами гроза", – пишут в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, в южной части до 18°; днем 20-25°, на западе и юго-западе страны 24-29°.

Ранее речь шла о том, что в Западной Европе свирепствует жаркая жара, тогда как Украину в ближайшие дни ожидает комфортная погода. По словам синоптикини Натальи Диденко, завтра, 2 июля, в Украине ожидается +24+29 градусов. Только на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине и Полтавщине будет ощутимо свежее +19+23 градуса.

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«Антициклон Bettina обусловит преимущественно сухую погоду на Правобережье, а на Левобережье влияние циклона с северо-востока создаст условия для местных грозовых дождей. Ветер остается порывистым. Направление — западное, северо-западное», — пишет Диденко.