Комендантский час в Кривом Роге сократили – новые правила

В городе Кривой Рог сократили комендантский час.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"С сегодняшнего дня комендантский час в Кривом Роге сокращается и продлится с 23.00 до 05.00 утра", — сообщил Вилкув, добавив соответствующее распоряжение.

Напомним, Россия 6 декабря нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. В городе не была объявлена воздушная тревога, потому что для удара оккупанты применили баллистические ракеты.

В то же время , в Киеве просят отменить комендантский час на Новый год. Соответствующую петицию рассмотрят, если она наберет 6 тысяч подписей.

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