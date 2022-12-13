Пограничница трогательно исполнила "Червону калину" на скрипке прямо в окопе (видео)

Именно эта песня стала одним из символов сопротивления российской агрессии.

Пограничница Мария исполнила на скрипке известную украинскую песню Сечевых стрелков "Ой, у лузі червона калина" прямо в окопе.

Трогательное видео опубликовала Госпогранслужба.

"Такому исполнению на скрипке позавидовал бы сам Страдивари. Сегодня, когда мир отмечает День скрипки, пограничница Мария дарит вам песню, которую тоже уже знают далеко за пределами Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, что песня "Ой, у лузі червона калина" была написана в 1914 году в канун Первой мировой. Она стала маршем легиона Украинских сечевых стрелков – первого украинского военного формирования в составе Австро-Венгрии.

Именно эту песню исполняли народные депутаты Украины во главе с Вячеславом Чорновилом, когда заносили в помещение Верховной Рады украинский флаг в августе 1991 года.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года "Червона калина" стала одним из символов Украины и сопротивления российской агрессии. Она стала известна в мире благодаря лидеру украинской группы "Бумбокс" Андрею Хливнюку. Записавшийся в территориальную оборону Хливнюк исполнил ее на Софийской площади в опустевшем Киеве во время нашествия россиян на столицу.

Песню исполняли и другие артисты, а группа Pink Floyd использовала вокальный фрагмент из выступления Андрея Хливнюка.

В сентябре с песней начали активно бороться в оккупированном Крыму. Так, оккупационная "власть" наказала гостей свадьбы в Бахчисарае, которые на праздновании пели и танцевали под эту песню. Заведение, в котором для гостей включили украинскую патриотическую песню, закрыли.

22 ноября 2022 года оккупанты Крыма избили и назначили 14 суток административного ареста бывшему преподавателю Белогорского техникума Андрею Белозерову. На него составили протокол из-за публикации песни "Червона калина" на странице в соцсети.

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