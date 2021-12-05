Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 6 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 5 декабря зафиксировано 6 622 новых подтвержденных случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерло 278 человек, еще 9 274 — выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Так, среди новых больных 690 детей, медработников – 68. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 2 926 человек.
За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 497 477 человек; выздоровели – 3 050 659 человек; летальных исходов – 88 280.
Кроме того, за прошедшие сутки 112 657 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 40 278 человек, полностью иммунизированы – 72 379 человек.
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"С начала вакцинальной кампании привито 13 725 905 человек, из них получили первую дозу — 13 725 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 11 762 441 человек. Всего проведено 25 488 344 прививки", — проинформировали в МОЗ.
Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):
- г. Киев – 515/11054
- Винницкая – 325/2343
- Волынская – 235/2057
- Днепропетровская – 360/4234
- Донецкая – 289/2269
- Житомирская – 361/1830
- Закарпатская – 248/868
- Запорожская – 246/3487
- Ивано-Франковская – 204/1581
- Киевская – 535/4597
- Кировоградская – 156/1830
- Луганская – 34/986
- Львовская – 259/5472
- Николаевская – 247/1288
- Одесская – 440/4500
- Полтавская – 190/2046
- Ровенская – 163/1419
- Сумская – 285/1525
- Тернопольская – 244/1866
- Харьковская – 178/5347
- Херсонская – 150/1499
- Хмельницкая – 335/3457
- Черкасская – 300/3872
- Черновицкая – 128/1245
- Черниговская – 164/1707
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Заметим, что в Украине по состоянию на утро 3 декабря было зафиксировано 13 206 новых случаев COVID-19. Умерло 436 человек. Выздоровело 22 765 пациентов.
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