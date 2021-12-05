Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 декабря

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 5 декабря

За последние сутки число заболевших выросло более чем на 6 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 5 декабря зафиксировано 6 622 новых подтвержденных случаев коронавируса. За сутки от COVID-19 умерло 278 человек, еще 9 274 — выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Так, среди новых больных 690 детей, медработников – 68. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 2 926 человек.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 3 497 477 человек; выздоровели – 3 050 659 человек; летальных исходов – 88 280.

Кроме того, за прошедшие сутки 112 657 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 40 278 человек, полностью иммунизированы – 72 379 человек.

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"С начала вакцинальной кампании привито 13 725 905 человек, из них получили первую дозу — 13 725 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 11 762 441 человек. Всего проведено 25 488 344 прививки", — проинформировали в МОЗ.

Случаев в областях/иммунизировано (2 доза):

г. Киев – 515/11054

Винницкая – 325/2343

Волынская – 235/2057

Днепропетровская – 360/4234

Донецкая – 289/2269

Житомирская – 361/1830

Закарпатская – 248/868

Запорожская – 246/3487

Ивано-Франковская – 204/1581

Киевская – 535/4597

Кировоградская – 156/1830

Луганская – 34/986

Львовская – 259/5472

Николаевская – 247/1288

Одесская – 440/4500

Полтавская – 190/2046

Ровенская – 163/1419

Сумская – 285/1525

Тернопольская – 244/1866

Харьковская – 178/5347

Херсонская – 150/1499

Хмельницкая – 335/3457

Черкасская – 300/3872

Черновицкая – 128/1245

Черниговская – 164/1707

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Заметим, что в Украине по состоянию на утро 3 декабря было зафиксировано 13 206 новых случаев COVID-19. Умерло 436 человек. Выздоровело 22 765 пациентов.

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