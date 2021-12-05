Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 грудня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 грудня

За останню добу кількість хворих зросла на понад 6 тисяч.

В Україні станом на ранок 5 грудня зафіксовано 6 622 нових підтверджених випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 278 людей, ще 9 274 - одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, серед нових хворих 690 дітей, медпрацівників – 68. Крім того, минулої доби було госпіталізовано 2 926 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло на коронавірус 3 497 477 осіб; одужало – 3 050 659 осіб; летальних випадків – 88 280.

Крім того, за минулу добу 112 657 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 40 278 людей, повністю імунізовані – 72 379 людей.

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"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 725 905 людей, з них отримали першу дозу – 13 725 903 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 762 441 людина. Загалом проведено 25 488 344 щеплення", - поінформували у МОЗ.

Випадків у областях/імунізовано (2 доза):

м. Київ – 515/11054

Вінницька – 325/2343

Волинська – 235/2057

Дніпропетровська – 360/4234

Донецька – 289/2269

Житомирська – 361/1830

Закарпатська – 248/868

Запорізька – 246/3487

Івано-Франківська – 204/1581

Київська – 535/4597

Кіровоградська – 156/1830

Луганська – 34/986

Львівська – 259/5472

Миколаївська – 247/1288

Одеська – 440/4500

Полтавська – 190/2046

Рівненська – 163/1419

Сумська – 285/1525

Тернопільська – 244/1866

Харківська – 178/5347

Херсонська – 150/1499

Хмельницька – 335/3457

Черкаська – 300/3872

Чернівецька – 128/1245

Чернігівська – 164/1707

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Зауважимо, що в Україні, станом на ранок 3 грудня, було зафіксовано 13 206 нових випадків COVID-19. Померло 436 людей. Одужало 22 765 пацієнти.

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