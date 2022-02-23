Коронавирус во Львове и области: статистика на 23 февраля

За минувшие сутки в городских ковид-больницах скончались трое больных.
Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 22 февраля, продолжает распространяться стабильными темпами.
Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 302 339 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, из которых 6 560 летальные.
Об этом сообщает пресс- служба Львовского горсовета.
"За минувшие сутки лабораторные центры провели 1696 ПЦР-тестов. Следовательно, 557 – положительные, из них львовян – 180", – рассказали в горсовете.
Всего в стационарах находится 239 пациентов: в 224 из них COVID-19, 30 – в реанимации, 27 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
За последние сутки в медучреждения поступило 27 человек (из них вакцинированных – 3), выписано – 51, умерло – 3.
Из них:
- в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 4 больных (не вакцинировано), выписано – 6, никто не умер.
- в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступил 21 больной (из них вакцинированы – 2), выписано – 34, умерло – 3.
- в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступил 1 больной (не вакцинированный), выписано – 6, никто не умер.
- в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступил 1 больной (вакцинированный), выписано – 5, никто не умер.
Напомним, 21 февраля сообщалось, что за сутки лабораторные центры провели 1068 ПЦР-тестов. Следовательно, 290 – положительные, из них львовян – 112.
22 февраля – 1106 ПЦР-тестов. Следовательно, 821 – положительный, из них львовян – 161.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov.
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