Коронавірус у Львові та області: статистика на 23 лютого

Коронавірус у Львові та області: статистика на 23 лютого

За минулу добу у міських ковід-лікарнях померло троє хворих.

Коронавірус у Львові та Львівській області сьогодні, 22 лютого, продовжує поширюватися стабільними темпами.

Так, станом на 08:00 у регіоні вже 302 339 підтверджених випадків інфікування коронавірусом , з яких 6 560 – летальні.

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Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

" За минулу добу лабораторні центри провели 1696 ПЛР-тестів. Відтак, 557 – позитивні, з них львів’ян – 180", – розповіли у міськраді.

Загалом в стаціонарах перебуває 239 пацієнтів: 224 з них має COVID-19, 30 – у реанімації, 27 людей підключено до апаратів ШВЛ.

За останню добу до медзакладів надійшло 27 осіб, (з них вакцинованих – 3), виписано – 51, померло – 3.

З них:

у ТМО 1 (вул. Орлика, 4) надійшло 4 хворих (не вакциновані), виписано – 6, ніхто не помер.

у ТМО 1 (вул. Миколайчука, 9) надійшов 21 хворий (з них вакциновані – 2), виписано – 34, померло – 3.

у ТМО 1 (вул. Навроцького, 23) надійшов 1 хворий (не вакцинований), виписано – 6, ніхто не помер.

у ТМО 2 (вул. Коновальця, 26) надійшов 1 хворий (вакцинований), виписано – 5, ніхто не помер.

Нагадаємо, 21 лютого повідомлялося, що за добу лабораторні центри провели 1068 ПЛР-тестів. Відтак, 290 – позитивні, з них львів’ян – 112.

22 лютого – 1106 ПЛР-тестів. Відтак, 821 – позитивний, з них львів’ян – 161.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.cov .

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