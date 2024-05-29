Коварный удар по "Эпицентру": количество погибших снова возросло

В Харькове возросло количество погибших в результате мощных ударов РФ по гипермаркете "Эпицентр". По состоянию на утро 25 мая известно о 19 жертвах.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, в больнице скончался 40-летний мужчина, который был ранен в результате удара по "Эпицентру".

"Муж находился в ожоговой реанимации, получил ожоги пламенем достигали 50%", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая РФ ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Оккупанты применили авиабомбу УМПБ Д-30. К моменту атаки внутри помещения было несколько сотен человек.

По состоянию на вечер 28 мая количество пострадавших и погибших выросло. Жертвами удара стали 18 человек, пострадали – 50.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Найдено тело отца 8-летнего мальчика! Идентификация погибших продолжается

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