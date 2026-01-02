Кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами — разведка

Москва планирует масштабную провокацию на рождественские праздники / © Associated Press

Реклама

Служба внешней разведки Украины предупреждает о продолжении специальной операции Кремля по срыву мирных переговоров при посредничестве США.

Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки.

«С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного влияния к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время — накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю. Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины», — говорится в сообщении.

Реклама

Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БпЛА западного производства, которые будут доставлены на место провокации с линии боевого столкновения.

«Режим Путина неоднократно применял эту тактику внутри России, а теперь эта же модель экспортируется наружу, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц РФ», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала в Киеве киллера ФСБ, пытавшегося убить офицера ГУР МО Украины.