Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами — розвідка

Місцем може стати «культова споруда або інший символічний об’єкт у РФ чи на тимчасово окупованих територіях».

Служба зовнішньої розвідки України попереджає про продовження спеціальної операції Кремля зі зриву мирних переговорів за посередництва США.

Про це йдеться у повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

«З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб РФ зі значними людськими жертвами. Очікуваний час — напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у росії, так і на тимчасово окупованих територіях України», — йдеться у повідомленні.

Для фальсифікації доказів причетності України планується використати уламки ударних БПЛА західного виробництва, які будуть доправлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

«Режим Путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині рф, а нині ця ж модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб РФ», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала у Києві кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера ГУР МО України.

