ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Корисні статті
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

Вчені шоковані: ця бразильська рослина може зменшити артрит природним шляхом

Бразильські науковці дослідили рідкісну рослину, відому як "пальто Йосипа", яка століттями застосовується в традиційній медицині для боротьби із запаленнями, інфекціями та паразитарними хворобами.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Рослинні препарати для артриту

Рослинні препарати для артриту / © pexels.com

Спершу фахівці провели хімічний аналіз етанольного екстракту з надземних частин рослини, щоб визначити його біоактивні компоненти. Потім екстракт протестували на моделях артриту, щоб оцінити його протизапальні властивості.

"Ми також виконали токсикологічні дослідження під моїм керівництвом, — пояснює доцентка кафедри структурної та функціональної біології Інституту біологічних наук кампусу Ботукату Університету Науки ЮНЕП Аріель Крістіна Арена. — У моделях артриту ми спостерігали зменшення набряків, покращення стану суглобів і модуляцію медіаторів запалення, що свідчить про антиоксидантну та тканинно-захисну дію екстракту".

Рослина Alternanthera littoralis ("пальто Йосипа") / © Фото з відкритих джерел

Рослина Alternanthera littoralis ("пальто Йосипа") / © Фото з відкритих джерел

Науковці підкреслюють, що результати дослідження закладають надійну основу для подальших доклінічних випробувань і відкривають перспективу створення рослинних препаратів для лікування артриту та інших запальних захворювань. Водночас вони застерігають, що поки що екстракт не можна застосовувати клінічно.

Зверніть увагу! Стаття носить довідковий характер і не замінює консультацію лікаря. Ми не несемо відповідальності за будь-який самостійно поставлений діагноз чи використання інформації зі статті. Якщо вас турбує стан здоров’я, зверніться до медичного фахівця.

Дата публікації
Кількість переглядів
295
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie