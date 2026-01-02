- Дата публікації
Вчені шоковані: ця бразильська рослина може зменшити артрит природним шляхом
Бразильські науковці дослідили рідкісну рослину, відому як "пальто Йосипа", яка століттями застосовується в традиційній медицині для боротьби із запаленнями, інфекціями та паразитарними хворобами.
Спершу фахівці провели хімічний аналіз етанольного екстракту з надземних частин рослини, щоб визначити його біоактивні компоненти. Потім екстракт протестували на моделях артриту, щоб оцінити його протизапальні властивості.
"Ми також виконали токсикологічні дослідження під моїм керівництвом, — пояснює доцентка кафедри структурної та функціональної біології Інституту біологічних наук кампусу Ботукату Університету Науки ЮНЕП Аріель Крістіна Арена. — У моделях артриту ми спостерігали зменшення набряків, покращення стану суглобів і модуляцію медіаторів запалення, що свідчить про антиоксидантну та тканинно-захисну дію екстракту".
Науковці підкреслюють, що результати дослідження закладають надійну основу для подальших доклінічних випробувань і відкривають перспективу створення рослинних препаратів для лікування артриту та інших запальних захворювань. Водночас вони застерігають, що поки що екстракт не можна застосовувати клінічно.
Зверніть увагу! Стаття носить довідковий характер і не замінює консультацію лікаря. Ми не несемо відповідальності за будь-який самостійно поставлений діагноз чи використання інформації зі статті. Якщо вас турбує стан здоров’я, зверніться до медичного фахівця.