Кирило Буданов / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим керівником Офісу президента стане очільник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов.

Зеленський пояснив своє рішення необхідністю посилення координації в питаннях національної безпеки та оборони. Він наголосив, що країна потребує більшої зосередженості на розвитку Сил оборони та безпеки, а також на дипломатичному треку міжнародних перемовин.

За його словами, Буданов «має спеціальний досвід на цих напрямах та достатню силу для досягнення результатів».

Президент також доручив новому керівнику ОП у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку України й подальші кроки.

Попередній очільник Офісу президента Андрій Єрмак працював на цій посаді від 11 лютого 2020 року до 28 листопада 2025 року.

Посада очільника ГУР МО України

До призначення на нову посаду Кирило Буданов очолював Головне управління розвідки Міністерства оборони України. На цю посаду його було призначено указом президента України 5 серпня 2020 року. На момент призначення очільником Офісу президента Буданов обіймав посаду начальника ГУР МО України та мав військове звання генерал-лейтенанта.

Упродовж роботи в системі воєнної розвідки він відповідав за організацію та координацію розвідувальної діяльності в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України.

Кирило Буданов / © Associated Press

Нагадаємо, 30 грудня Зеленський підтвердив, що визначився з кандидатурою очільника Офісу президента, але імені тоді не розкрив. Окрім того, він анонсував заміну низки очільників обласних адміністрацій на початку 2026 року. Про які регіони йдеться він теж не уточнив.

Реакція на призначення Буданова очільником ОП

У Мережі одразу почали коментувати нові кадрові призначення.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк:

«Дуже очікуване рішення вже. Це означає, що стрімких нестримних реформ Зеленський не чекає, але ті, хто розповідав про залишки впливу Єрмака, думаю вже переконались — що мʼяко говорячи, погані часи почнуться у Алі-Баби….він давно Буданова з ГУР хотів прибрати, але, думаю, трохи не очікував що прям ось так. Карма».

Сергій Руденко, журналіст:

«Буданов — новий керівник Офісу президента. Буданов попрощався зі своїми президентськими перспективами?»

Марина Данилюк-Ярмолаева, журналістка:

«Мінус один кандидат?»

Станіслав Бунятов, військовий:

«Цікаво, чи дасть результат на посаді голови ОП батько сучасного ГУР. Хочеться вірити в краще».

Кирило Буданов / © Getty Images

Юрій Богданов, політолог:

«Це призначення, як мінімум, говорить про те, що президент не дуже вірить в результативність перемовин, які зараз проводять США. Це означає, що Офіс президента залишається супер важливою інституцією. І ні про яке зменшення його ролі й мови не йде».

Євгеній Прокопишин, український громадський діяч та активіст:

«Загалом цікаве кадрове рішення, Буданов крутий, думає стратегічно, але поки незрозуміло, що там з ГУР (хоча, думаю, якийсь його зам очолить, там система вибудувана Будановим чудово, має далі все якісно працювати)».