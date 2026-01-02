Кирилл Буданов / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новым руководителем Офиса президента станет глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов.

Зеленский объяснил свое решение необходимостью усиления координации в вопросах национальной безопасности и обороны. Он подчеркнул, что страна нуждается в большей сосредоточенности на развитии Сил обороны и безопасности, а также на дипломатическом треке международных переговоров.

По его словам, Буданов «имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов».

Президент также поручил новому руководителю ОП во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими руководителями и институтами обновить и представить на утверждение стратегические основы обороны и развития Украины и дальнейшие шаги.

Предыдущий глава Офиса президента Андрей Ермак работал на этом посту с 11 февраля 2020 года по 28 ноября 2025 года.

Должность руководителя ГУР МО Украины

До назначения на новую должность Кирилл Буданов возглавлял Главное управление разведки Министерства обороны Украины. На эту должность он был назначен указом президента Украины 5 августа 2020 года.

На момент назначения главой Офиса президента Буданов занимал должность начальника ГУР МО Украины и имел воинское звание генерал-лейтенанта.

Во время работы в системе военной разведки он отвечал за организацию и координацию разведывательной деятельности в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Кирилл Буданов / © Associated Press

Напомним, 30 декабря Зеленский подтвердил, что определился с кандидатурой главы Офиса президента, но имени тогда не раскрыл. Кроме того, он анонсировал замену ряда глав областных администраций в начале 2026 года. О каких регионах идет речь, он также не уточнил.

Реакция на назначение Буданова главой ОП

В Сети сразу начали комментировать новые кадровые перестановки.

Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк:

«Очень ожидаемое решение уже. Это значит, что стремительных безудержных реформ Зеленский не ждет, но те, кто рассказывал об остатках влияния Ермака, думаю, уже убедились — что мягко говоря, плохие времена начнутся у Али-Бабы… Он давно Буданова из ГУР хотел убрать, но, думаю, немного не ожидал, что прям вот так. Карма».

Сергей Руденко, журналист:

«Буданов — новый руководитель Офиса президента. Буданов попрощался со своими президентскими перспективами?»

Марина Данилюк-Ярмолаева, журналист:

«Минус один кандидат?»

Станислав Бунятов, военный:

«Интересно, даст ли результат в должности главы ОП отец современного ГУР. Хочется верить в лучшее».

Кирилл Буданов / © Getty Images

Юрий Богданов, политолог:

«Это назначение, как минимум, говорит о том, что президент не очень верит в результативность переговоров, которые сейчас проводят США. Это означает, что Офис президента остается супер важным институтом. И ни о каком уменьшении его роли и речи не идет».

Евгений Прокопишин, украинский общественный деятель и активист:

«В целом интересное кадровое решение, Буданов крутой, думает стратегически, но пока непонятно, что там с ГУР (хотя, думаю, какой-то его зам возглавит, там система выстроена Будановым отлично, должно все качественно работать)».