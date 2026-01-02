ТСН в социальных сетях

357
Две капли во время мытья головы — и волосы растут невероятно быстро: секрет наших бабушек раскрыт

Чтобы волосы росли быстро и были здоровыми, не обязательно покупать дорогие средства. Часто эффективные "чудо-вещи" уже лежат у нас на полочках, просто мы о них не знаем. Один из таких примеров — доступное аптечное средство, которое давно используют трихологи: никотиновая кислота (витамин РР).

Татьяна Мележик
Народный способ для волос, чтобы отрастить длину

Народный способ для волос, чтобы отрастить длину / © pexels.com

Не пугайтесь названия — никакого никотина здесь нет. Это витамин, активирующий микроциркуляцию крови в коже головы. Когда кровообращение усиливается, волосяные фолликулы получают больше кислорода и питательных веществ. Результат — волосы растут быстрее, становятся гуще, крепче и меньше ломаются.

Специалисты советуют добавлять две капли никотиновой кислоты прямо в порцию шампуня во время мытья головы. Разотрите средство в ладонях, нанесите на кожу головы и аккуратно массируйте 1–2 минуты. Легкий массаж не только приятен, но и помогает витамину работать более эффективно. Затем смойте шампунь и нанесите кондиционер только на длину волос.

Уже через несколько недель вы заметите: волосы меньше выпадают, а у пробора появляется короткий "подшерсток" — знак активного роста.

Небольшое ощущение тепла или легкое покраснение кожи — нормальная реакция. Но если возникает сильный зуд или жжение, лучше прекратить использование. И помните: двух капель вполне достаточно — больше не значит эффективнее.

Так просто можно стимулировать рост волос, сделать их густыми и сильными, не тратя целое состояние на дорогие средства.

