Кулеба официально стал заместителем руководителя ОП вместо Тимошенко

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего руководителя Киевской ОВА Алексея Кулебы заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака. До этого эту должность занимал Кирилл Тимошенко.

Об этом говорится в указе главы государства №42 от 24 января.

"Назначить Кулебу Алексея Владимировича заместителем руководителя Офиса президента Украины", — говорится в тексте документа.

Предыдущим указом №41 Зеленский уволил Кулебу с должности руководителя Киевской областной военной администрации.

"Уволить Кулебу Алексея Владимировича с должности главы Киевской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в документе.

Кадровые чистки во власти

Напомним, на заседании Кабинета министров Украины 24 января принят ряд кадровых решений. Речь идет об увольнении четырех человек с должностей заместителей министров и пяти глав областных военных администраций.

Перед этим Кирилл Тимошенко утром 24 января сообщил, что написал заявление об увольнении. Президент Украины Владимир Зеленский согласовал отставку Тимошенко и издал указ о его освобождении от должности.

Большая волна отставок: и это только начало, должны перестроить систему - Михаил Подоляк

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.