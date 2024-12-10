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Курс валют на 11 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

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Курс валют на 11 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американский доллар прибавил в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 11 декабря. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США выросла на 11 копеек и составляет 41,61 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,61 (+11 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,82 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,26 (-3 коп.)

Ранее мы писали о том, что в краткосрочной перспективе курс доллара в Украине будет оставаться относительно стабильным. Впрочем, из-за большого спроса на иностранную валюту Нацбанк может уменьшить курс гривны.

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