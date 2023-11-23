Курс валют на 24 ноября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 24 ноября. Стоимость доллара – 36,01 грн – это меньше на 1 коп. за курс предыдущего дня. Евро – 39,3. Злотый стоит 8,10.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,01 грн (-1 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,27 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,10 грн (-3 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,01 – 37,5 грн

"Ощадбанк" – 37,20 – 37,80 грн

"ПУМБ" – 37,40 – 38,00 грн

"Укрсиббанк" – 37,10 – 37,67 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,80 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,05 – 41,05 грн

"Сбербанк" — 40,30 — 41,20 грн

"ПУМБ" – 40,50 – 41,20 грн

"Укрсиббанк" – 40,10 – 41,00 грн

"Укрэксимбанк" – 40,60 – 41,30 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,96 – 9,50 грн

"Сбербанк" — 8,25 — 9,25 грн

"ПУМБ" – 8,95 – 9,50 грн

"Райффайзен Банк" – 8,60 – 9,10 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,01 грн. Покупают за 39,15 грн. За евро в обменниках предлагается 40,50 грн. Продают по 41,50 грн.

Напомним, курс валют в Украине остается более или менее стабильным. Главной новостью прошлых дней стало принятие Верховной Радой закона о государственном бюджете Украины на 2024 год.

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