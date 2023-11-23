В Нидерландах на выборах побеждает противник Украины и ЕС: кто такой Уилдерс и почему его сравнивают с Орбаном

В среду 22 ноября в Нидерландах прошли досрочные парламентские выборы. Согласно результату экзит-полла, победу одержала ультраправая Партия свободы (PVV), возглавляемая Гертом Уилдерсом. Она, скорее всего, получит 37 мест в нижней палате парламента.

"PVV больше нельзя игнорировать. Мы будем управлять страной", – заявил политик.

Чем прославился одиозный Герт Уилдерс и какие последствия будет иметь его победа – узнайте в материале ТСН.ua.

Что известно о позиции Уилдерса

Как отмечает The Guardian, Уилдерс является откровенным евроскептиком и уже давно выступает за то, чтобы правительство Нидерландов вернуло себе контроль над границами страны. Речь идет, в частности, о сокращении иммиграции и выплат в бюджет союза, а также наложении вето на любое дальнейшее расширение ЕС. Более того, в контексте нашего государства политик:

до полномасштабного вторжения РФ говорил о том, что Украина должна выполнять Минские соглашения и призвал Киев найти общий язык с юго-восточными регионами;

настаивает на том, что Нидерланды должны прекратить поддержку Украины – военную, политическую и экономическую;

отказался присутствовать на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в Палате представителей Нидерландов;

подверг критике открытие рынка ЕС для фермеров из Украины.

Вилдерс является противником ислама, а с 2004 года находится под круглосуточной защитой из-за опасений по поводу преследований экстремистами из-за его острых высказываний. В 2016 году политика признали виновным в расовой дискриминации и оскорблении этнической группы на митинге его партии – он назвал марокканцев "отбросами". Еще раньше, в 2011 году, он обвинялся по этой же статье, но был оправдан судом. Тогда Уилдерс заявлял о "воинственной природе ислама" и призвал запретить мусульманскую иммиграцию.

Глава нидерландской PVV Герт Вильдерс / Фото: Associated Press

Пророссийский фанатизм

Ранее нидерландский политик неоднократно выражал свое увлечение экс-президентом США Дональдом Трампом и Виктором Орбаном – премьер-министром Венгрии, который прямо сейчас блокирует помощь Украине от ЕС.

Уилдерса называют настоящим "фанатом" кремлевского диктатора Владимира Путина, выступающего против "истерической русофобии". Более того, он настроен бороться с ней, а также заявил, что Россия – ему не враг. Политик намерен посетить Москву в следующем году, чтобы заверить: "не все в Нидерландах настроены антироссийски".

Лидер PVV также заявил, что понимает чувство России "после натовского окружения".

"Я большой поклонник НАТО и американцев, но здесь Россия права", – сказал он.

Вилдерс – "кошмар" для ЕС

В издании Politico отмечают, хотя Вилдерс в последние недели смягчил свою антиисламскую риторику, нет никаких признаков того, что он хочет смягчить свой евроскептицизм после победы на выборах. Очевидно, что другом для объединения он точно не станет.

"Даже если голландских избирателей не убедить последовать примеру британцев выйти из ЕС, все признаки того, что возглавляемое Уилдерсом правительство в Гааге по-прежнему будет кошмаром для Брюсселя", – пишут аналитики.

При этом пока неясно, удастся ли Уилдерсу собрать коалицию. Ему нужно 76 мест в 150-местном парламенте.

Так, если Вилдерс будет готов отказаться от своего требования о референдуме в обмен на власть, его победа все равно вызовет дрожь в институтах ЕС. В случае объединения центристских партий с целью недопущения Уилдерса, отмечают в издании, возможно, придется заплатить гневом голландских избирателей.

Какие обещания дал политик

Следует заметить, что высокий уровень поддержки его партии, населением Нидерландов, объясняется именно антимиграционной позицией Уилдерса. Дело в том, что нидерландцы не устраивают тот факт, что многие мигранты живут в стране и не работают, а их потребности финансируются по налогам граждан. На этом и решил сыграть политик.

"Основные причины, по которым избиратели поддержали Вилдерса, – это его антииммиграционная программа, а также его позиция относительно кризиса стоимости жизни и в области здравоохранения", – утверждает профессор политологии Амстердамского университета Сара де Ланге.

По ее словам, ведущие партии "легитимизировали Уилдерса", сделав иммиграцию ключевым вопросом.

Вилдерс обещал быть "премьер-министром для всех" в Нидерландах, независимо от их религий, происхождения, пола или чего-либо другого, добавив, что цены на жизнь являются более важным приоритетом.

Герт Вильдерс во время предвыборной кампании / Фото: Associated Press

Идеологические партнеры поздравили Вильдерса

В свою очередь, венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими пророссийскими взглядами, выразил радость по поводу победы на парламентских выборах в Нидерландах ультраправой и антиевропейской Партии свободы (PVV) Герта Уилдерса.

"Ветер перемен уже здесь! Поздравляем Герта Уилдерса с победой на выборах в Нидерландах!", – говорится в его сообщении.

Венгерский премьер также дополнил сообщение GIF-файлом с отрывком клипа на песню группы Scorpions под названием Wind of Change.

К приветствиям присоединилась и лидер французской ультраправой партии "Национального объединения" Марин Ле Пен.

"Приветствую Герта Уилдерса и PVV с впечатляющим выступлением на парламентских выборах, которое подтверждает растущую приверженность защите национальной идентичности. Именно потому, что есть народы, которые отказываются видеть, как гаснет национальный факел, надежда на изменения остается живой в Европе", – написала она. .

Самому Герту Вильдерсу, отмечают в Tagesshau, несколько тяжело поверить, что его партия победила на выборах в Нидерландах с большим преимуществом. Между тем, в своих первых интервью, как и во время предвыборной кампании, Вильдерс выглядит умеренным и почти сдержанным. Он готов идти на компромисс и требует от других сторон.

Напомним, согласно результатам, второе место на выборах занял Альянс лейбористов и зеленых левых, который возглавляет экс-еврокомиссар Франс Тиммерманс – они получают 25 мест. Тройку лидеров закрывает консервативная партия бывшего премьер-министра Марка Рютте VVD, которая набирает 24 места – на десять меньше, чем в 2021 году.

Читайте также: