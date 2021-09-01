Минздрав перенес внедрение электронных больничных

Внедрение отложили на месяц.

Внедрение электронных больничных, которые должны были заработать 1 сентября, перенесли.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В Министерстве здравоохранения отсрочили его внедрения еще на месяц. Новая ориентировочная дата запуска электронных больничных — это 1 октября.

В Минздраве утверждают прична в том, что не все врачи освоили цифровую систему. Однако сейчас более двух тысяч заведений уже могут формировать электронные больничные. В ведомстве подчеркнули, еще некоторое время после полного перехода на е-документ, врачи смогут выдавать бумажные листки временной нетрудоспособности.

Когда в Украине введут электронные больничные — Экономические новости

Как сообщалось, в Украине начнут действовать электронные медицинская карточка и больничные. В частности, уже сейчас с помощью компьютера или смартфона можно записаться на прием к семейному врачу, получить код направления и назначить визит к узкому специалисту.

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