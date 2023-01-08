Мороз до -20: прогноз погоды в Украине на ближайшие дни

Рекордные плюсовые температуры, которые фиксировали в Украине в начале января, сменятся ощутимым похолоданием.

По прогнозу Укргидрометцентра, днем, 8 января, на территории Украины сохранится морозная погода без осадков. Средняя температура днем будет 3-8 градусов мороза, только на юге страны будет теплее, где температура повысится до +4.

На северо-востоке Украины опустится до -20 градусов. В то же время в других регионах Украины будет на уровне 9...-14 градусов.

В Киеве дневная температура на уровне от 4 до 6 градусов тепла, а ночью она снизится до 10 градусов мороза.

В понедельник, 9 января, синоптики прогнозируют в Украине морозную погоду без осадков. Холоднее всего будет на севере и востоке страны. Здесь днем температура опустится до -5...-9 градусов, а ночью столбики термометров покажут от 10 до 16 градусов мороза.

На западе страны днем будет от 5 до 7 градусов тепла, а ночью от 0 до 2 градусов мороза. В то же время, на юге ночная температура опустится до -10, а дневная будет составлять от -2 до +1 градуса. В центре Украины также будет холодно: днем – до -5 градусов, ночью – до -11 градусов.

10 января в западных регионах Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега. Однако дневная температура поднимется до 5-7 градусов тепла, а ночная до +2 градусов. В остальных областях Украины осадков не ожидается.

На востоке ночная температура будет достигать 13 градусов мороза, а днем до -8. На севере ночью будет до 11 градусов мороза, а днем -5. На юге и в центре ночью будет до 6 градусов мороза. Дневная температура в центре опустится до -5 градусов, а на юге повысится до +1…+5.

Напомним, народный синоптик Станислав Щедрин сообщал, что в Украину идет резкое похолодание с сильными морозами и снегопадами. Уже с 6 января придут 20-градусные морозы.

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