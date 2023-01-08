Мороз до -20: прогноз погоди в Україні на найближчі дні

З похолоданням до України прийдуть і опади.

Рекордні плюсові температури, які фіксували в Україні на початку січня, зміняться відчутним похолоданням.

За прогнозом Укргідрометцентру, вдень, 8 січня, на території України утримається морозна погода без опадів. Середня температура вдень становитиме 3-8 градусів морозу, тільки на півдні країни буде тепліше, температура підвищиться до +4.

На північному сході України температура повітря опуститься до -20 градусів. Водночас в інших регіонах України буде на рівні — 9...-14 градусів.

У Києві денна температура на рівні від 4 до 6 градусів тепла, а вночі вона знизиться до 10 градусів морозу.

У понеділок, 9 січня, синоптики прогнозують в Україні морозну погоду без опадів. Найхолодніше буде на півночі та сході країни. Тут вдень температура опуститься до -5...-9 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть від 10 до 16 градусів морозу.

На заході країни вдень буде від 5 до 7 градусів тепла, а вночі — від 0 до 2 градусів морозу. Водночас на півдні нічна температура опуститься до -10, а денна становитиме від -2 до +1 градуса. У центрі України також буде холодно: вдень — до -5 градусів, уночі — до -11 градусів.

10 січня у західних регіонах України очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Однак денна температура підніметься до 5-7 градусів тепла, а нічна до + 2 градусів. У решті областей України опадів не очікується.

На сході нічна температура сягатиме 13 градусів морозу, а вдень до -8. На півночі вночі буде до 11 градусів морозу, а вдень -5. На півдні та в центрі вночі буде до 6 градусів морозу. Денна температура у центрі опуститься до -5 градусів, але в півдні підвищиться до +1 …+5.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що до України йде різке похолодання з сильними морозами та снігопадами. Так, вже від 6 січня прийдуть 20-градусні морози.

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