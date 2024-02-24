Может ли Путин заменить командующего армией РФ: мнение Буданова

Генерал Герасимов имеет несколько серьезных личных черт, среди которых место занимает стратегическая выдержка. Много раз он стоял в шаге от освобождения, но всегда он находил выходы из ситуации.

Об этом сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью The Telegraph.

"В конце концов, я сам могу сказать, что среди российского генералитета по состоянию на данный момент как минимум мы не видим его замены. Он один из немногих, который может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, есть его вся сила и незаменимость", – сказал глава украинской разведки.

Ранее Буданов высказался о том, что задумал враг и удастся ли ему это реализовать.

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